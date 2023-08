Leinwand-Treffen der Spielzeuggiganten: Crossover-Film mit „Transformers“ und geplant – Der einst so ruhmreiche Kinoauftritt der „Transformers“ scheint sich auf dem absteigenden Ast zu befinden. Gerade einmal 430 Millionen US-Dollar spülte „Transformers: Aufstieg der Bestien“ in die Kassen der Verantwortlichen, und schnitt damit sogar noch schlechter ab als sein direkter Vorgänger „Bumblebee“.

Verglichen mit den vielen Flops der jüngsten Zeit, ist aber selbst so ein Ergebnis offenbar noch als akzeptabel zu werten, wie Brian Robbins, seines Zeichens CEO von Paramount Pictures, gegenüber „Variety“ erklärt:

„Wir finden es nicht großartig, aber gut.“

Dennoch müssen neue und mutige Ideen abseits der Einführung des unter Fans beliebten G1-Designs und der Maximals her, um der Reihe wieder frischen Aufwind zu verleihen. Eine Möglichkeit findet sich mit Blick auf die Comic-Vergangenheit der Transformers, konkret in einem Crossover.

Schon 1986 kämpften die wandelbaren Roboter nämlich in dem Marvel-Comic „G.I. Joe and the Transformers“ an der Seite einer weiteren äußerst populären Spielzeugreihe, bis IDW Publishing die beiden Marken zwischen 2014 und 2016 in „Transformers vs. G.I. Joe“ sogar zu Feinden machte.

So oder so liefert dieser Ansatz ein Füllhorn an cineastischen Möglichkeiten. Robbins weiß das, musste nach eigenen Angaben jedoch sowohl bei Hasbro als auch bei den beiden Produzenten Steven Spielberg und Michael Bay viel Überzeugungsarbeit leisten. Insbesondere Bay war zunächst offenbar nicht sehr angetan von einem Leinwand-Crossover.

Doch Robbins‘ Hartnäckigkeit sollte sich auszahlen: „Ich habe ihn 50 Mal angerufen. Ich ließ ihn nicht vom Haken. Und als er endlich aufhörte, mir auszuweichen, haben wir sein Okay bekommen.“

Tatsächlich hatte der Abspann von „Transformers: Aufstieg der Bestien“ ein Crossover bereits angedeutet.

Fans mögen es lediglich als eine Art Easter Egg wahrgenommen haben, allerdings verbirgt sich hinter der vermeintlichen Hommage ein langgehegter Plan des Produzenten Lorenzo di Bonaventura, wie dieser der „Sci-Fi & Fantasy Gazette“ verriet:

„Wie bei jedem ‚Transformers‘-Film geht es darum, dass sich Menschen und Roboter zusammentun, um das Böse zu stoppen. Die Joes werden jetzt Teil dieser Zutaten sein. Wir gehen nicht in die Welt der Joes, sie kommen in unsere Welt.“

Und weiter: „Wir müssen uns aktuell eine Handlung einfallen lassen, die wir umsetzen wollen. Aber sie (die G.I. Joes, Anm. d. Red.) werden aktive Teilnehmende sein, wenn man so will, sie werden ein paar der Charaktere sein, die versuchen, das Böse aufzuhalten.“

Der Streik der Writers Guild of America hatte die bereits geplanten Arbeiten an Drehbuch jedoch verzögert, so dass der ursprünglich für 2025 angedachte Kinostart wohl kaum noch einzuhalten sein wird.

Es wird also noch etwas dauern, bis wir Antworten auf die brennenden Fragen nach der Story und der Besetzung erhalten werden.

Quellen: kino.de , sffgazette.com , variety.com