Die meisten Todesopfer in Horrorfilmen

Horror-Legenden Top Ten: Die meisten Todesopfer in Horrorfilmen – Dieses Mal gibt es eine etwas makabre Top Ten. Wir haben nämlich nach den Kult-Killern gefahndet, die die meisten Menschen in ihren Filmen ins Jenseits geschickt haben. Keine einfache Suche bei der Vielzahl an mordlustigen Ikonen des Horror- und Slasher-Films.

Zum Beispiel fanden in der „Leprechaun“-Reihe über 50 Leute den Tod. Doch das ist gar nichts im Vergleich zu den Masken-Legenden wie Michael Myers und Jason Voorhees. Die haben nämlich allesamt richtig übel zugelangt. Wobei es Kult-Slasher wie Ghostface nicht in die Top zehn geschafft haben. Nicht vergessen wollen wir natürlich den angesengten Spaßvogel Freddy Krueger.

Ja, Genrefans haben die meisten dieser Ikonen in Action gesehen samt ihren massiven und blut-rünstigen Kill Counts. Nachfolgend zeigen wir euch die zehn mordlustigsten Killer aus Horrorfilmen, die in ihren Filmen die Bodycounts in die Höhe haben schnellen lassen.

Platz 10. Leprechaun – 50+ Kills

Platz 09. Leatherface („Texas Chainsaw Massacre“ -Franchise) – 59 Kills

Platz 08. Freddy Krueger („Nightmare on Elm Street“-Franchise) – 63 Kills

Platz 07. Victor Crowley („Hatchet“-Franchise) – 64+ Kills

Platz 06. Chucky – 67 Kills

Platz 05. Jigsaw („Saw“-Franchise) – 86 Kills

Platz 04. Hannibal Lecter – 98 Kills

Platz 03. Pinhead („Hellraiser“-Franchise) – 103 + Kills

Platz 02. Jason Voorhees („Friday the 13th“-Franchise) – 163+ Kills

Platz 01. Michael Myers („Halloween“-Franchise) – 186 Kills