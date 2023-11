Legendäre Figur und legendärer Darsteller: Das forderte Sean Connery für die Rolle als 007 – Wenige Filmreihen sind so langlebig und so legendär wie die Abenteuer des Agenten schlechthin: James Bond 007. Eine legendäre Figur mit nicht minder ikonischen Darstellern. Keiner von ihnen reicht dabei nach Meinung vieler Fans an Sean Connery heran – er ist für sie der einzige „echte“ James Bond. Weniger bekannt: Sean Connery richtete damals klare Forderungen an die Macher, sollte er 007 werden.

Der erste Bond war 1962 „James Bond jagt Dr. No“. Er zeigte Sean Connery zum ersten Mal in der Rolle des Agenten mit der Lizenz zum Töten, angezeigt durch die legendäre doppelte Null. Danach spielte Connery noch vier Mal den James Bond, bevor seine Nachfolge von George Lazenby angetreten wurde. 1971 erfolgte dann die Rückkehr der Legende: „James Bond 007 – Diamantenfieber“ war der letzte Einsatz von Sean Connery als Bond.

Sein Nachfolger:

Roger Moore nahm Ausweis und Pistole des Meisterspions an sich. Es folgten weitere Schauspieler wie Timothy Dalton, Pierce Brosnan und zuletzt Daniel Craig. Doch für viele Fans reicht keine der Darstellungen an die Interpretation von Sean Connery heran. Für sie ist er der beste Bond, den es jemals gab. Laut einem Bericht von „Kino.de“ war der britische Darsteller vor dem ersten Bond-Auftritt nicht einmal überaus bekannt.

Nichtsdestotrotz richtete er unmissverständliche Forderungen an die Macher, sollte er die Rolle annehmen. Dies wird im Buch „Some Kind of Hero“ berichtet, welches Matthew Field und Ajay Chowdhury verfassten. So erläutert das Werk, dass es zu einem Treffen zwischen einerseits dem Produzenten Albert R. Broccoli und Harry Saltzman, den geistigen Vätern der Bond-Filmreihe, sowie eben Sean Connery kam.

Davor richtete der Schauspieler zwei klare Forderungen an die Verantwortlichen:

„[Albert] Broccoli rief an und sagte, er habe diesen Fleming-Film und dachte, ich könnte in die Rolle passen. Er lud mich zu sich ein und nachdem wir ein wenig darüber gesprochen hatten, sagte ich, ich wäre interessiert, vorausgesetzt, sie würden etwas mehr Humor in die Geschichte bringen. Ich hielt das für unerlässlich“, so erläutert Connery in dem Werk. Die Reaktion des Produzenten demnach:

„Er stimmte zu und sagte dann: ‚Wann können Sie Probeaufnahmen machen?‘ Ich fragte, was für Probeaufnahmen? Er sagte: ‚Eine Probe für den Film.‘ Ich sagte: ‚Tut mir leid, aber ich mache keine Probeaufnahmen. Darüber bin ich hinweg. Nehmen Sie mich oder lassen Sie es, aber keine Probe‘“, so Connery.

Faszinierende Einsichten in die Welt der Filmschaffenden. Man denke nur, Broccoli hätte seinerzeit auf einer Bühnenprobe beharrt, oder Connery die kleinen Seitenhiebe von Bond untersagt, die seine Auftritte so legendär machten. Wer weiß, ob wir James Bond in seiner heutigen Form dann überhaupt hätten?

