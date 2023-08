Lebewohl, Stranger Things: Hauptdarstellerin verliert Lust an der Serie – Über mangelnden Erfolg zahlreicher Serien kann man sich im Hause Netflix wohl kaum beklagen. Insbesondere der absolute Fan-Liebling „Stranger Things“ wurde im Alleingang zu einem Popultur-Phänomen. Das in den 80ern angesiedelte Grusel-Mystery-Format machte seine zahlreichen jungen Darsteller binnen kürzester Zeit weltberühmt und wohlhabend. Hiervon hat insbesondere die Hauptdarstellerin profitiert – doch laut Medienberichten hat sie langsam keine Lust mehr auf das Format.

Laut einem Bericht von „PC Games“ liegen die Dreharbeiten zur fünften Staffel von „Stranger Things“ derzeit brach. Wie so viele Produktionen sind sie vom noch immer tobenden Hollywood-Streik betroffen, bei dem Autoren und Darsteller ihrer Arbeit durch Künstliche Intelligenz bedroht sehen, bessere gesundheitliche Versorgung und mehr Geld und Wertschätzung ihrer Arbeit von den Produktionsfirmen verlangen. Die denken bislang aber gar nicht ans Zahlen – und so findet der Streik bislang kein Ende, da es zu keiner Einigung kommt.

So muss also auch Staffel fünf warten

Die ist auf bis dato unbestimmte Zeit verzögert, wie der Bericht betont, da auch die Autoren von „Stranger Things“ Teil des Streiks sind. Überdies meldete sich Hauptdarstellerin Millie Bobby Brown bereits vor dem Arbeitskampf zur Serie zu Wort. Sie gab ein Interview, das nun die Runde macht. Darin erläutert sie, dass sie von jener Serie, der sie ihre Berühmtheit verdankt, langsam, aber sicher weiterziehen möchte, neuen Ufern entgegen.

In besagtem Interview mit dem Portal „FearHQ“ erklärte Millie Bobby Brown, dass sie allmählich ihre Zukunft jenseits davon ins Visier nimmt: „Es ist wie der Schulabschluss, wie das letzte Schuljahr. Du bist bereit, den nächsten Schritt zu gehen, und dankbar für die Zeit. Aber jetzt wird es Zeit, dein eigenes Leben zu gestalten“, so die 19-Jährige wörtlich. Laut dem Bericht bei „PC Games“ bedeuten ihre Zukunftspläne aber keineswegs, dass es eine fünfte Staffel ohne die Figur der Eleven/Elfie geben soll.

Nach allem, was man weiß, wird Brown also wohl in Staffel fünf noch mit von der Partie sein:

Sollte Netflix eine sechste Staffel „Stranger Things“ in Auftrag geben, könnte diese aber auf Millie Bobby Brown verzichten müssen. Das junge Talent hat zudem in den letzten Jahren bereits in etlichen Filmen mitgespielt, hatte Rollen in „Godzilla 2: King of the Monsters“, „Godzilla vs. Kong“ und „Enola Holmes“ inne. Die Darstellerin ist nun im Filmgeschäft, konnte sich im Zusammenspiel mit „Stranger Things“ einen Namen machen, wie „PC Games“ betont.

Man darf daher gespannt sein, wohin die Reise geht – für die Serie und die Hauptdarstellerin.

Quelle: pcgames.de