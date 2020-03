„Le Mans 66: Gegen jede Chance“– Film-Kritik – Freunde des mitreißenden Films und natürlich Rennsport-Fans aufgepasst! Mit diesem Streifen düsen die Hollywood-Stars Matt Damon und Christian Bale in euer Heimkino. Und das mit solch einer herrlichen filmischen Wucht, die euch rund zweieinhalb Stunden beste Unterhaltung bietet. Regisseur James Mangold hat hier auf beeindruckende Weise Rennsport-Historie inszeniert.

Basierend auf der wahren Geschichte des visionären amerikanischen Sportwagenherstellers Carroll Shelby und des furchtlosen, in Großbritannien geborenen Rennfahrers Ken Miles. Gemeinsam kämpfen sie gegen die Intervention ihres Auftraggebers, die Gesetze der Physik und ihre eigenen inneren Dämonen, um einen revolutionären Sportwagen für die Ford Motor Company zu bauen.

Damit wollen sie die dominierenden Rennwagen von Enzo Ferrari beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans 1966 in Frankreich besiegen. Eine spannende Grundlage dieser legendären Rivalität zwischen Ford & Ferrari, die spannend, dramatisch und mit Kurzweil verfilmt wurde. Mittendrin eben Matt Damon und Christian Bale in den Hauptrollen, die wenig verwunderlich abliefern. „Le Mans 66: Gegen jede Chance“ lebt von seiner Dramatik und fesselt auch in seinen ruhigen Minuten außerhalb der asphaltierten Rennstrecke.

Der Film weiß den Zuschauer bei der Stange zu halten und nimmt sich die Zeit, auch Nicht-Szenekennern eine gute Einführung in die Geschichte zu geben und die Charaktere zu beleuchten, ohne an Spannung zu verlieren. Spektakuläre wird es dann, wenn die effektvollen Rennsequenzen für reichlich Adrenalin sorgen. Vor allem, wenn es zum 24-Stunden-Rennen von Le Mans kommt, geht jedem Rennsportfan das Herz auf, wurde vor allem auch eine dichte Atmosphäre mit der tollen 60er-Optik geschaffen.

Wenn die Motoren aufheulen oder die Kamera den Blick aus dem Cockpit während der waghalsigen Rennen zeigt, wird man förmlich tief in die Rennwelt gezogen. „Le Mans 66: Gegen jede Chance“ ist ein bärenstarker Streifen, der vor allem nicht nur Rennsportfans begeistern dürfte. In diesem Sinne packt die DVD oder Blu-ray in eure Heimkinoanlage, steigt ein und schnallt euch an!

Le Mans 66: Gegen jede Chance (20th Century Fox Home Entertainment) VÖ: 02. Apr. 20