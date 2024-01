Laut George R.R. Martin: „Game Of Thrones“-Spin-off soll ganz anders werden – Wie bereits lange bekannt, ist das Universum von „Game Of Thrones“, jene Kultserie, die Fantasy-Fans weltweit in ihren Bann zog, noch lange nicht am Ende. George R.R. Martin, der Meister hinter der epischen Saga, hat nun spannende Neuigkeiten für alle Anhänger der Serie. Der neueste Ableger der Serie, „Nine Voyages“, bricht mit den bisherigen Konventionen und nimmt eine völlig unerwartete Wendung.

Nachdem „Game Of Thrones“ ein kontrovers diskutiertes Finale erlebte, steht nun fest, dass die Welt von Westeros weiterleben wird. Das Franchise, das bereits mit „Game Of Thrones: House Of The Dragon“ erfolgreich erweitert wurde, erhält mit „Nine Voyages“ eine weitere faszinierende Ergänzung. Diese Serie soll jedoch anders als alle bisherigen „Game Of Thrones“-Projekte sein. Martin selbst hat Ende des Jahres 2023 einige Details über dieses neue Projekt enthüllt.

Aus geplanter Live-Action-Serie wird Animationsserie

Entgegen der Erwartungen und früherer Berichte, die besagten, das Konzept für die Pilotfolge sei abgelehnt worden, bestätigte Martin, dass „Nine Voyages“ weiterhin in Entwicklung ist. Überraschend ist jedoch die Richtung, in die sich das Projekt nun bewegt: Aus der geplanten Live-Action-Serie wird eine Animationsserie. Die Entscheidung, „Nine Voyages“ als Animationsserie zu realisieren, wurde von Martin selbst unterstützt.

Budgetbeschränkungen und die Herausforderungen, eine Geschichte auf hoher See umzusetzen, hätten eine Live-Action-Adaption zu einem kostspieligen Unterfangen gemacht. In animierter Form bietet sich die Gelegenheit, die umfangreiche und vielseitige Welt von Westeros auf neue Weise zu erkunden. Jeder Hafen, von Driftmark über Lys bis hin zu den Basiliskeninseln, kann so detailliert und fantasievoll dargestellt werden.

Der legendärste Seefahrer von Westeros

Im Zentrum der Serie steht Lord Corlys Velaryon, auch bekannt als die Seeschlange, der legendärste Seefahrer von Westeros. Die Verantwortung für das Projekt liegt bei Bruno Heller, bekannt für seine Arbeit an der Serie „Rome“. „Game Of Thrones“-Fans können sich also auf eine völlig neue Art der Darstellung ihrer geliebten Fantasy-Welt freuen. Mit „Nine Voyages“ eröffnet sich ein frischer, kreativer Pfad im Universum von Westeros, der die Faszination für Martins Welt auf neue Weise entfachen könnte.

