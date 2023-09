Laut einer Studie: Das ist der gruseligste Horrorfilm aller Zeiten – Wer sich auf der großen Leinwand oder im Heimkino gerne von Geistern, Zombies und all dem anderen Spuk unterhalten lässt, wird in all den Jahrzehnten etliche unvergessene Horror-Momente erlebt haben. Die Auswahl ist im Horror-Genre schier gigantisch: von großen Hollywood-Blockbustern bis hin zu kleinen Low-Budget-Geheimtipps, die für herrlichen Grusel gesorgt haben.

Seit Jahren befasst sich „Broadband Choices“ mit Horrorfilmen aller Art und hat das Ganze wissenschaftlich betrachtet. Mit einer spannenden Studie mit dem Titel „The Science of Scare Project“. In einem Experiment, bei dem man 250 Probanden die besten Horrorfilme in 5.1-Surround-Sound konsumieren ließ, wurden letztendlich die 30 gruseligsten Filme ermittelt. Dabei wurden die Teilnehmer mit einem Herzfrequenzmesser ausgestattet, um zu prüfen, bei welchen Filmen ihr Puls besonders in die Höhe getrieben wurde.

Der grusligste Film aller Zeiten ein Geheimtipp

Am Ende steht auf dem ersten Platz der grusligsten Filme aller Zeiten jedoch nicht einer der üblichen Verdächtigen Genre-Hits wie „Sinister“, „Insidious“ oder „The Conjuring“, sondern ein Horrorstreifen, von dem viele sicherlich noch nie gehört haben. Denn auf der Eins steht der Schocker „Host“ von Regisseur Rob Savage. Im Horrorfilm aus dem Jahr 2020 mit Jemma Moore und Patrick Ward versuchen sechs Freunde, eine Seance via Zoom abzuhalten, als die Dinge fürchterlich schief gehen.

Und eben dieser Streifen mit gerade einmal einer Laufzeit von läppischen 57 Minuten hat mit durchschnittlich 88 Herzschlägen pro Minute die Zuschauer am effektivsten in Schrecken versetzt. Das mag wohl auch daran liegen, dass man aufgrund der kurzen Laufzeit recht schnell zur Sache kommt und die Schocker recht dicht aneinanderreiht. Dass dieser kurze Horrortrip ein echter Geheimtipp ist, zeigen auch die Topwerte auf Rotten Tomatoes, wo „Host“ auf 99 Prozent positive Kritiken kommt.

Die 30 schaurigsten Filme

Nachfolgend seht ihr alle Horrorstreifen der Studie, bei denen sich die Probanden – gemessen an ihrer Herzfrequenz – am heftigsten erschreckt und gegruselt haben. Der Ruhepuls lag bei allen Zuschauern bei 65 Herzschlägen pro Minute. In der Liste findet ihr zu jedem Film als erstes den Herzschlag, den die Kandidaten beim Schauen des Films im Allgemeinen hatten – und was bei dem jeweiligen Streifen die höchste Rate war, ausgelöst durch „Jump Scares“:

Platz 01: Host / 88 BPM / 130 BPM

Platz 02: Sinister / 86 BPM / 130 BPM

Platz 03: Insidious / 85 BPM / 133 BPM

Platz 04: The Conjuring / 84 BPM / 132 BPM

Platz 05: Hereditary / 82 BPM / 104 BPM

Platz 06: Terrified / 82 BPM / 122 BPM

Platz 07: It Follows / 81 BPM / 96 BPM

Platz 08: A Quiet Place Part 2 / 80 BPM / 123 BPM

Platz 09: Paranormal Activity / 80 BPM / 115 BPM

Platz 10: The Conjuring 2 / 79 BPM / 116 BPM

Platz 11: The Babadook / 79 BPM / 119 BPM

Platz 12: The Descent / 79 BPM / 121 BPM

Platz 13: Hush / 78 BPM / 89 BPM

Platz 14: A Quiet Place / 78 BPM / 120 BPM

Platz 15: The Ring / 78 BPM / 111 BPM

Platz 16: A Nightmare on Elm Street (1984) / 77 BPM / 105 BPM

Platz 17: Halloween (1978) / 77 BPM / 103 BPM

Platz 18: The Texas Chainsaw Massacre (1974) / 77 BPM / 99 BPM

Platz 19: Es (2017) / 76 BPM / 103 BPM

Platz 20: Conjuring 3: Im Bann des Teufels / 76 BPM / 106 BPM

Platz 21: Der Exorzist / 75 BPM / 89 BPM

Platz 22: [REC] / 74 BPM / 114 BPM

Platz 23: 28 Days Later / 73 BPM / 91 BPM

Platz 24: Candyman (2021) / 72 BPM / 95 BPM

Platz 25: The Grudge / 72 BPM / 90 BPM

Platz 26: The Invisible Man / 71 BPM / 103 BPM

Platz 27: Poltergeist / 71 BPM / 100 BPM

Platz 28: The Blair Witch Project / 70 BPM / 98 BPM

Platz 29: Freitag der 13. / 70 BPM / 73 BPM

Platz 30: Alien / 69 BPM / 78 BPM

Quelle: broadbandchoices.co.uk