Laufzeit bekanntgegeben: Indiana Jones 5 wird das längste Indy-Abenteuer – 15 Jahre nach „Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels“ erscheint im Sommer der nunmehr fünfte Teil der legendären Action-Abenteuer-Reihe. Natürlich mit Hollywood-Ikone Harrison Ford, der den pfiffigen Abenteurer und Archäologen Indiana Jones mit Hut und Peitsche zur Kultfigur auf der gesamten Welt machte.

Derweil hoffen etliche Fans darauf, dass „Indiana Jones und der Ruf des Schicksals“ einen besseren Eindruck hinterlässt als der vielgescholtene letzte Teil der Indy-Franchise. Die Hoffnung, dass mit dem großen Kino-Comeback, wieder alles besser wird, ist groß, auch weil erstmals Erfolgsregisseur James Mangold auf dem Regiestuhl Platz nimmt und der Reihe frischen Wind bringt.

Harrison Ford ein letztes Mal in seiner legendären Rolle

Generell wäre es vor allem auch Harrison Ford zu wünschen, dass man an alte Erfolge anknüpfen kann, schließlich wird der fünfte Teil auch der letzte Film sein, in dem der 80-jährige Harrison Ford als Indiana Jones zu sehen sein wird. Harrison Fords Abschied in „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ wird das längste Indy-Abenteuer überhaupt werden.

Das bestätigte nun offiziell Produzentin Kathleen Kennedy gegenüber „Collider", die dem Magazin auf die Frage nach der Laufzeit des fünften Teils Folgendes antwortete: „Er dauert circa zwei Stunden und 22-23 Minuten. Ich muss sagen, dass die früheren Filme kürzer waren. […] Aber, wie du weißt, kommt es bei der Laufzeit nur darauf an, wie man sich fühlt, oder?“

Kathleen Kennedy tells us the runtime of #indianajonesandthedialofdestiny on the red carpet of #StarWarsCelebration2023. pic.twitter.com/qqegT0kJVH — Collider (@Collider) April 8, 2023

Fans dürfen sich also auf ein langes Action-Abenteuer im Kino freuen, dass zugleich „Indiana Jones und der letzte Kreuzzug“ ablöst, der auf eine Laufzeit von 128 Minuten kam. Ob der längste „Indy“-Streifen ever auch zu den besten Filmen der Reihe zählen wird, mit einem satten Produktions-Budget von rund 300 Millionen US-Dollar, kann man dann ab dem 29. Juni 2023 selbst prüfen. Denn dann startet „Indiana Jones und der Ruf des Schicksals“ in den deutschen Kinos.

Wir sind gespannt, wie sich Regisseur James Mangold am Ende schlagen wird. Immerhin fungierten keine Geringeren als Steven Spielberg und George Lucas als Executive Producers. Die Musik des fünften Teils wurde indes einmal mehr von John Williams komponiert, der seit dem Original „Jäger des verlorenen Schatzes“ von 1981 jedes Indy-Abenteuer vertont hat.

Neben Indy-Ikone Harrison Ford werden im fünften Akt auch viele weitere Stars zu sehen sein, wie unter anderem Partie Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook, Thomas Kretschmann, Shaunette Renée Wilson, Toby Jones und Antonio Banderas.

Quelle: filmstarts.de