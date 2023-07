Last One Laughing

Last One Laughing: LOL-Star bekommt seine eigene Comedy-Show – Jüngst endete mit vollem Erfolg die vierte Staffel der Comedy-Show „LOL: Last One Laughing“ mit Gastgeber Michael „Bully“ Herbig. Zur Freude aller Fans kündigte Amazon Prime Video vor kurzem auch die fünfte Staffel an, die an Ostern 2024 an den Start gehen soll.

Der große „LOL“-Erfolg sorgte auch dafür, dass zwei Stars ihre eigene Show bekamen mit dem Comedy-Dream-Team Bastian Pastewka und Anke Engelke. Doch das war noch nicht alles, wie Amazon Prime Video nun offiziell bekannt gab, wird ein weiter „Last One Laughing“-Star sein eigenes Format erhalten. Und das wird Tedros ‚Teddy‘ Teclebrhan sein, der künftig in der neuen Comedy-Personality-Show „Die Teddy Teclebrhan Show“ auf der Streaming-Plattform von Amazon zu sehen sein wird.

Ab 2024 exklusiv bei Prime Video

Zum Start sind aktuell sechs Episoden angesetzt, die ab 2024 exklusiv bei Prime Video in Deutschland, Österreich und der Schweiz gezeigt werden. Fans von Tedros Teclebrhan dürfen sich somit auf jede Menge Unterhaltung mit dessen so amüsanten Kunstfiguren freuen. Neben all seinen Charakteren wie Antoine, Percy oder Ernst wird es in der „Die Teddy Teclebrhan Show“ auch einige Gaststars zu sehen geben. Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals bei Amazon Studios zur neuen Show:

„Wir freuen uns, dass wir alle Kunstfiguren von Teddy zum ersten Mal in einer abendfüllende Unterhaltungsshow bei Prime Video zusammenbringen können. […] Teddy ist ein begnadeter Comedian, Schauspieler, Musiker, Improvisator – kurz, ein Meister des Entertainments. Unsere Prime-Mitglieder können sich auf seine einzigartige Welt der Unterhaltung mit hochkarätigen Gaststars freuen.“

„Ich freu mich bei Prime Video ein Zuhause für meine Teddy Welt gefunden zu haben.“

Produzentin Nina Etspüler ergänzt: „Teddy ist ein großartiger Ausnahmekünstler, wir sind sehr stolz darauf, seine kreativen Ideen zusammen mit ihm und diesem tollen Team für Amazon Studios umsetzen zu dürfen. Und natürlich auch die Ideen von Antoine, Percy und co… Was für ein spektakuläres Ensemble.“

Teddy Teclebrhan selbst freut sich natürlich ebenfalls auf seine eigene Show: „Ich freu mich bei Prime Video ein Zuhause für meine Teddy Welt gefunden zu haben.“