"Last of Us" Staffel 2

"Last of Us" Staffel 2: Neue Hauptdarstellerin wohl gefunden – Die Serienvariante zum Videospiel-Hit „The Last of Us“ bei HBO war ein riesiger Erfolg. Eine zweite Staffel ist derzeit in Planung, hat aber mit Schwierigkeiten aufgrund des Hollywood-Streiks zu ringen. Somit steht nicht fest, bis wann wir die neuen Folgen überhaupt zu sehen bekommen. Derzeit wird ohne Einigung zwischen Autoren, Schauspielern und der Produktion nicht einmal gedreht. Dies zwingt die Verantwortlichen laut einem Interview, ihre Pläne entsprechend anzupassen.

So berichtet „PC Games“, dass der Showrunner von „The Last of Us“, Craig Mazin, dem „Hollywood Reporter“ für ein Interview zur Verfügung stand. Demzufolge sind nicht nur weitere Staffeln über die zweite hinaus geplant. Es wurde auch über eine Hauptrolle einer weiblichen Figur gesprochen, welche auf dem zweiten Videospiel „The Last of Us Part 2“ basiert. Ein von den Fans kontrovers aufgenommener Charakter – aufgrund von zentralen Ereignissen in der Handlung, die bis heute die Fangemeinde spalten.

Wer also wird den Charakter verkörpern?

Die Rede ist hier von der Figur Abby, einer muskulösen jungen Frau mit Bodybuilderfigur, die auf Rachefeldzug ist. Ein Rachefeldzug, der Fans des ersten Videospiels beim zweiten Teil als Handlungselement ganz schön kalt erwischte. Umso spannender ist da die Frage, wer die Figur in der zweiten Staffel der Serie verkörpern darf. Andeutungen von Craig Mazin zufolge hat man sich hier wohl entschieden, aber der Streik hat bislang eine Ankündigung vereitelt.

So zitiert „PC Games“ in deutscher Übersetzung aus dem Gespräch: „Es (sic) hat uns gestoppt. Dinge waren bereits in Bearbeitung. [...] Abby war die erste Rolle, die wir angehen wollten. Wir haben eine ziemlich gute Bilanz, was große Cast-Ankündigungen angeht, die von Leuten mit 'Wirklich?!' aufgenommen werden. Und das wird wohl so weitergehen. Leute werden dem vielleicht nicht zustimmen, aber wir denken, dass wir bisher richtig liegen und auch die Zuschauer scheinen das Gefühl zu haben, dass wir es richtig machen.“

Noch herrscht also Unklarheit:

Die Fans werden sich gedulden müssen, bis sie erfahren werden, wer letztlich die Figur der Abby verkörpert. Laut „PC Games“ gab es im Vorfeld bereits etliche Gerüchte dazu, so wurden im Netz schon einige Monate lang Namen wie Shannon Berry, Katy O'Brian oder Emma D'Arcy („House of the Dragon“) in die Waagschale geworfen. Ob eine der drei Damen das Rennen letztlich macht, erfahren wir erst, wenn aus einer Liste von Fan-Favoriten eine definitive Verkündung durch die Produktion wird.

Doch wann das geschieht, hängt nach wie vor von dem nicht enden wollenden Hollywood-Streik ab.

Quelle: pcgames.de