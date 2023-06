Die gute alte Zeit der Zeichentrickserien der 80er und 90er Jahre. Eine Zeit, die in vielen von uns Kindheitserinnerungen wachruft. Am Wochenende in aller Herrgottsfrühe aufzustehen, nur um eine neue Folge beliebter Zeichentrickserien schauen zu können? Kein Thema!

Wer erinnert sich nicht daran, freudestrahlend nach der Schule nach Hause zu kommen, um sich zu allererst eine neue Folge seiner Lieblingsserie anzusehen? Die Zeichentrickklassiker der 80er und 90er Jahre sind zahlreich und so unterschiedlich. Viele der Serien schlugen während ihrer Abenteuer auch mal gern gesellschaftskritische Töne an, dazu all diese prägnanten Titelmelodien, deren Ohrwurmrefrains sich bis heute in unseren Köpfen festgesetzt haben.

Wir haben uns für euch durch die Welt voller unvergessener Klassiker gewühlt und die 85 besten Zeichentrickserien heraus gesucht. Also begebt euch mit uns auf eine zauberhafte Reise in die Vergangenheit. Viel Spaß! Wie immer bei unserem Ranking weisen wir euch darauf hin, dass unsere Bestenliste natürlich nicht in Stein gemeißelt ist, da jeder schließlich ganz eigene Favoriten hat.

85. Captain Planet

84. Mäuse an die Macht

83. Rockos modernes Leben

82. Aladdin

81. Astro Dinos

80. Als die Tiere den Wald verließen

79. Ren und Stimpy

78. Michel Vaillant

77. Lady Oscar

76. Super Mario Show

75. Die Ewoks

74. Dino-Riders

73. Duckula

72. Police Academy

71. Tom and Jerry Kids

70. Robin Hood

69. Turbo Teen