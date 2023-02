Men’s Ten: Die besten Action-Serien der 80er und 90er – Welcher Serien-Fan erinnert sich nicht an die Kultserien aus seiner Kindheit und Jugend. Während es in den 80er und 90er Jahren ohne Ende legendäre Unterhaltung in Episodenform gab, wollen wir in unserem neuen Special aber auch eine ganz bestimmte Kategorie betrachten.

Nämlich die Action-Serien der 80er und 90er, die damals wahre TV-Hits waren und bis heute Kultserien gebleiben sind. Da schlug doch jedes Herz eines Serienfans höher, wenn man seinerzeit dabei zusehen durfte, wie das A-Team ausrückte, Michael Knight mit K.I.T.T. auf Verbrecherjagd ging, wir erlebten, wie der unschlagbare Lee Majors als Über-Stuntman Colt Seavers die Handschellen auspackte oder wir im „Tatort Klassenzimmer“ mit dabei waren.

Ach ja, da springt direkt der Nostalgie-Alarm an. Nachfolgend präsentieren wir euch nun unsere Auswahl 23 besten Action-Serien der 80er und 90er … viel Spaß!

Platz 23: Thunder in Paradise (1994)

Platz 22: Balko (1995 – 2006)

Platz 21: Agentin mit Herz (1983 – 1987)