Lange gefordert, endlich da: Sky führt Neuerung beim Streaming ein – Im Haifischbecken des Streaming-Marktes ist Sky einer von den ganz dicken Fischen, der in technischer Hinsicht von der Konkurrenz jedoch stets nur die Schwanzflosse zu sehen bekommt. Während nämlich das Abspielen der Inhalte auf den diversen Endgeräten bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. gut funktioniert, bedurfte es für Sky und den dazugehörenden Streaming-Dienst Wow am Laptop oder auf dem PC eines extra Players. Doch damit ist nun endlich Schluss.

Sky hat das ungeliebte Zusatzprogramm abgeschafft und ermöglich damit seinen Kunden künftig das Streamen über den Webbrowser.

Seit Mitte Juli lassen sich nun also alle Inhalte direkt über die gängigen Browser Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox und Apple Safari abrufen, inklusive all der Funktionen, die man von den anderen Anbietern bereits kennt.

Das Interface verfügt über einen Pausenknopf mit der Option, zehn Sekunden vor- oder zurückzuspulen, und erlaubt außerdem das Springen auf der Timeline, Audio- und Untertitel sprachlich anzupassen und in den Vollbildmodus zu wechseln.

Vonseiten des Anbieters Sky heißt es dazu: „Gute Nachrichten für alle Laptop- und PC-Streamer: Wir haben das Nutzererlebnis von Wow auf PC und Mac verbessert, sodass du deine Lieblingsinhalte jetzt direkt im Browser abspielen kannst. (…) An den verfügbaren Funktionen ändert sich für dich dadurch nichts.“

Damit ist der alte Player obsolet geworden und kann deinstalliert werden. Dies gilt aber natürlich nur für den Laptop und den PC. Bei den anderen Endgeräten, wie Smartphone oder Tablet, wird zum Streamen nach wie vor die App benötigt.

Quelle: techbook.de