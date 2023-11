RTL-Sender kündigt Film-Marathon an

"Längste Weihnachtsfilmstrecke im deutschen Free-TV": RTL-Sender kündigt Film-Marathon an – Das kommende Weihnachtsfest rollt auf uns zu, wie eine unaufhaltsame Lawine. Die Lebkuchen- und Schokoladenproduktion läuft auf Hochtouren, irgendwo auf dieser Welt stecken unterbezahlte Arbeiter panisch LED-Fensterschmuck zusammen und auch das deutsche Fernsehen bereitet sich auf die besinnlichen Tage vor. In diesem Jahr werden wir dabei von der RTL-Mediengruppe ganz besonders reich beschenkt, die nicht weniger als die "längste Weihnachtsfilmstrecke im deutschen Free-TV" verspricht.

Laufen soll diese auf dem Spartensender RTL SUPER, moderiert wird die Sonderprogrammierung von dem beliebten Popsänger Sascha, dessen Single "9 Lives" bei der Gelegenheit auch gleich für musikalische Untermalung sorgt.

Los geht der Weihnachtsfilmmarathon am 11. November.

Ab dann werden jeden Tag ab 20:15 Uhr zwei weihnachtliche Spielfilme gezeigt. Bis zum 26. Dezember laufen somit ganze 55 Filme, eine ganze Reihe davon sogar in deutscher Erstausstrahlung.

Das sind die Highlights der Weihnachtskampagne auf RTL SUPER in deutscher Erstausstrahlung:

Am So., 12. November, um 20:15 Uhr

"Santa Bootcamp - Training für ein perfektes Fest"

Der Kaufhausmagnat Ed beauftragt Event-Planerin Emily, eine Weihnachtsgala für seine Investoren zu organisieren. Dafür wird sie ins "Santa Bootcamp" geschickt, um die nötige Inspiration für einen perfekten Abend zu bekommen.

Am Mo., 13. November, um 20:15 Uhr

"Christmas Shopping in London - Liebe ist mehr als ein Geschenk"

David zieht für einen Job in einer angesehenen Firma nach London. Auf der Suche nach einem Geschenk für seine Freundin fehlt ihm die nötige Inspiration. Daher bittet er Einkäuferin Anji, ihm bei der Suche behilflich zu sein.

Am Fr., 17. November, um 20:15 Uhr

"The Royal Nanny - Eine königliche Weihnachtsmission"

Da es Hinweise auf ein Attentat auf die königliche Familie gibt, wird die toughe Geheimagentin Claire getarnt als Kindermädchen undercover in den Palast geschickt, um auf Prinzessin Rose und deren zwei Kinder aufzupassen.

Am Di., 21. November, um 20:15 Uhr

"Drei Weihnachtsmänner und ein Baby"

Die drei erwachsenen Brüder Stephan, Taylor und Luke leben bei ihrer Mutter. Kurz vor Weihnachten findet Luke ein Baby vor der Tür. Auf einem Zettel wird er von der unbekannten Mutter gebeten, bis zum Fest auf den Kleinen aufzupassen.

Am Mi., 22. November, um 20:15 Uhr

"Christmas Babysitter - Dad auf Probe"

Der Vermögensberater Sam muss vor den Feiertagen auf seine Nichte und seinen Neffen aufzupassen. Als er Jason, den gutaussehenden Nachbarn seiner Schwester, um Hilfe bittet, entwickelt sich zwischen den beiden Männern eine Romanze.

Am Mo., 27. November, um 20:15 Uhr

"Eine Weihnachtsgeschichte zum Verlieben"

Der zynische Peter hat seinen Sinn für Weihnachten verloren. Als Geist der gegenwärtigen Weihnacht soll die hübsche Katherine ihm sein Empfinden für Weihnachten wieder zurückzugeben. Doch in diesem Jahr ist etwas anders als sonst.

Am Do., 30. November, um 20:15 Uhr

"The Christmas Retreat - Eine festliche Auszeit"

Das Weihnachtsfest steht vor der Tür. Und ausgerechnet jetzt wird Kim von ihrem Freund verlassen. Um sie wieder aufzubauen, fährt ihre Mutter mit ihr eine paar Tage weg. Dabei lernt Kim den gerade arbeitslos gewordenen Mark kennen.

Am Sa., 2. Dezember, um 20:15 Uhr

"Christmas Romance – Weihnachten zwischen den Zeilen"

Die Liebesromanautorin Natalie Wolf, die für ihre Weihnachtsbücher bekannt ist, findet sich eingeschneit in der malerischen Stadt Cranberry Falls wieder. Dort wird sie unerwartet in eine Dreiecksbeziehung mit ihrem Jugendschwarm Caleb, der die Inspiration für den Helden ihres neuesten Romans war, und dem Reporter Neal verwickelt, der sie unbedingt interviewen will, um sein kriselndes Magazin zu retten.

Am So., 3. Dezember, um 20:15 Uhr

"Christmas Cake - Mit Liebe gebacken"

Julian und Brianna, ehemalige Rivalen einer Konditorenschule, treffen bei einem Backwettbewerb aufeinander. Die beiden mögen sich nicht, doch merken, dass eine Zusammenarbeit der beste Weg zum Erfolg ist, um an das Preisgeld zu gelangen.

Am Di., 5. Dezember, um 20:15 Uhr

"Meine Nachbarn, Weihnachten und ich"

Vom Freund hintergangen flüchtet Emily zu ihren Eltern. Doch dort wartet neues Ungemach auf sie. Mama und Papa überlassen es Emily, mit einem nervigen Komitee zusammen, die Weihnachtsparade der kleinen Gemeinde zu planen.

Am Do., 7. Dezember, um 20:15 Uhr

"A Royal Corgi Christmas - Weihnachten wird königlich"

Zum Weihnachtsfest schenkt Kronprinz Edmond seiner Mutter einen Corgi-Welpen. Doch der kleine Hund sorgt für allzu viel Unruhe im königlichen Schloss. Hundetrainerin Cecily soll helfen. Schon bald kommen sich Edmond und Cecily näher.

Am Sa., 16. Dezember, um 20:15 Uhr

"Designing Christmas - Renovierung mit Herzklopfen"

Stella und Pablo sind seit sechs Jahren Co-Moderatoren einer Renovierungssendung. Nach vielen erfolgreichen Staffeln könnte "House Sweet Home" abgesetzt werden, da die Einschaltquoten gesunken sind. Alles hängt vom Weihnachtsspecial ab. Pablo und die Produzentin Zoe überreden Stella, das Haus, das sie gerade gekauft hat, zu renovieren. Doch als sie enger als je zuvor zusammenarbeiten, entwickeln sich Gefühle, die alles gefährden könnten.

Solltet ihr einen der Filme verpasst haben – vielleicht weil ihr noch schweißgebadet auf der Suche nach Geschenken durch die Kaufhäuser gehetzt seid –, könnt ihr diesen im Stream aber auch jederzeit auf RTL+ nachholen.

