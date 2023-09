Kurz nach Start bestätigt: Hit-Serie auf Netflix bekommt eine zweite Staffel – Mit Blick auf den durchschlagenden Erfolg dürfte es wohl niemanden überraschen, aber bei Netflix kann man sich ja nie so ganz sicher sein: Die Hit-Serie „One Piece“ wird um mindestens eine weitere Staffel verlängert.

Das bestätigte der Streaming-Dienst, nachdem die Serie vor gerade mal knapp zwei Wochen angelaufen war. In dieser Zeit brachte es die Real-Adaption des immens erfolgreichen Mange/Anime-Franchise auf rekordverdächtige 37,8 Millionen Abrufe und stürmte in 93 Ländern in die Top 10 der Netflix-Charts.

Niemand geringerer als der „One Piece“-Schöpfer, -Illustrator und ausführender Produzent Eiichiro Oda höchstpersönlich erklärte:

„Ich habe viel Zeit mit Netflix und den Tomorrow Studios verbracht. Es sieht so aus, als ob die Menschen auf der ganzen Welt die Serie mögen, was die harte Arbeit des Produktionsteams wirklich wert ist. Zwei Wochen nach dem Start habe ich gerade eine tolle Nachricht erhalten. Netflix hat entschieden, die Serie zu verlängern! Die Abenteuer von Iñaki und den Live-Action-Strohhüten gehen also weiter!“

Infos, wie es nach der ersten Staffel weitergehen soll, die auf der East Blue-Saga des Mangas basiert, gibt es noch nicht. Nicht zuletzt aufgrund des andauernden Autoren- und Schauspielstreikes werden sich Fans aber ohnehin noch gedulden müssen, da nach einer Beilegung immer noch mit einer Produktionszeit von 12 bis 18 Monaten gerechnet werden muss.

Wahrscheinlich ist ein Release der zweiten Staffel von daher wohl erst Mitte 2025.

„One Piece“ erzählt von den Abenteuern des jungen Piraten Monkey D. Ruffy, der mit seiner Crew nach einem sagenumwobenen Schatz sucht, der ihn zum König der Piraten machen soll.

