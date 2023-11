Kurz nach Kinostart: Netflix schnappt sich Thriller-Hit – Gerade einmal zwei Wochen nach seinem Kinodebüt am 23. Oktober 2023, hat Netflix einen der Thriller-Hits des Jahres in sein Streaming-Angebot aufgenommen. Die Rede ist vom Hochglanzthriller „Der Killer“ von Kult-Regisseurs David Fincher. In „Der Killer“ wird die Geschichte eines Auftragskillers erzählt, der in seinem Beruf üblicherweise unbemerkt und effizient arbeitet.

Doch plötzlich gerät sein wohlgeordnetes Leben durcheinander, als ein Auftrag misslingt. Michael Fassbender spielt diese Hauptrolle, wobei er sich an seine Regel hält, stets kaltblütig und methodisch vorzugehen. Als sein Leben jedoch durch seine Auftraggeber bedroht wird und sein Heim angreifen, entscheidet er sich dazu, gegen sie vorzugehen. Er begibt sich auf einen rachsüchtigen Pfad durch die Dominikanische Republik und die USA, entschlossen, jeden zu beseitigen, der seine mühsam errungene Ruhe stört.

Starbesetztes Thriller-Highlight auf Netflix

Der Film markiert auch eine erneute Zusammenarbeit mit dem Drehbuchautor Andrew Kevin Walker und David Fincher, mit dem er bereits 1995 den berühmten Film „Sieben“ realisierte. David Fincher hingegen ist kein Unbekannter in der Welt des Kinos. Auch etliche andere Werke wie „Fight Club“, „Der Seltsame Fall des Benjamin Button“, „The Social Network“ und „Mank“ haben ihn bereits mehrfach in die Nähe eines Oscars gebracht.

Mit „Der Killer“ könnte ihm ein weiterer großer Wurf gelungen sein. Der Film basiert übrigens auf der französischen Comicreihe von Alexis Nolent und Luc Jacamon, die zwischen 1998 und 2014 veröffentlicht wurde. Die Adaption durch David Fincher, ursprünglich mit Brad Pitt in der Hauptrolle geplant, nahm eine interessante Wendung, als Netflix die Rechte sicherte und Michael Fassbender für die Rolle verpflichtete.

Neben Michael Fassbender glänzt „Der Killer“ mit Schauspielgrößen wie Tilda Swinton, Charles Parnell, Lacey Dover, Sala Baker, Kerry O‘Malley, Arliss Howard, Monique Ganderton und Emiliano Pernía. Seit dem 10. November 2023 könnt ihr „Der Killer“ weltweit auf Netflix sehen.

