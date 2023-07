Kurioser Zwischenfall bei Bares für Rares: Horst Lichter muss eingreifen – Das Kultformat „Bares für Rares“ hält stets Überraschungen bereit. Für den Zuschauer sind die meist angenehm, für Gäste, die mit dem ererbten Schätzchen oder Dachbodenfunden bei den Händlern auftauchen, kann es schon einmal anders laufen. Nicht immer ist das, was die Eigner gerne dafür hätten, deckungsgleich mit dem, was die Sachen wert sind. Auch in Fragen des Handlings brauchen die Experten im Format Fingerspitzengefühl – mancher Gegenstand ist weniger umgänglich als gedacht.

Eine dieser Experten ist Sven Deutschmanek. „Bares für Rares“ holt ihn immer gerne hinzu, sobald seltene Möbel, Spielsachen oder eben auch Fanartikel im Spiel und einzuschätzen sind. Letztere hatten die Gäste Dorothea Nroniewski und Siegfried Mayska aus Mönchengladbach am Mittwoch dabei. Mit Sportutensilien aus den 70er Jahren wollten sie im ZDF-Trödelformat in den Verkauf. Echte Raritäten, nicht aufgrund des Alters, sondern aufgrund der Unterschriften:

Autogramme großer Namen wie Netzer und Beckenbauer prangten darauf

Trikots und Jacken, denen Deutschmanek daher einen Schätzwert von 350 Euro angedeihen ließ, nicht zuletzt aufgrund des guten Erhaltungszustandes der Bekleidung. Der muss in dem Experten eine gewisse Verlockung ausgelöst haben. Denn kurzerhand versuchte Sven Deutschmanek, sich eine der Jacken anzuziehen. Beim ersten Versuch sollte es wider Willen bleiben – denn die Trainingsjacke war mindestens eine Nummer zu klein. Der Beginn einer kuriosen Szene.

Die sah einer im Voraus kommen: Horst Lichter. Er sagte an Deutschmanek gewandt: „Mach sie nicht kaputt.“ Doch der Experte ließ sich nicht abhalten, die Trainingsjacke anzuziehen. Nun war guter Rat teuer, denn er steckte in dem Kleidungsstück fest. Lichter verließ das Bild, sagte: „Vergiss es, vergiss es. Nee, ich hole jemanden, der dir wieder heraushilft.“ Den zugezogenen Helfern schien die Befreiungsaktion gut gelungen zu sein, wie das Portal „Der Westen“ einschätzt.

Denn:

Als die Fanartikel letztlich vor den Händlern Sarah Schreiber, Christian Vechtel und Co. lagen, waren sie tipptopp in Schuss. Hier übte die scheinbar verzauberte Jacke dann ihren magischen Reiz ein weiteres Mal aus: Christians Vechtel konnte diesmal nicht widerstehen, zwängte sich ebenfalls in die Pelle. Doch er konnte der Umarmung der Trainingsjacke selbstständig entfleuchen. Überzeugt hatte sie ihn dennoch, am Ende bot er 360 Euro dafür und erhielt den Zuschlag.

Kuriose Momente in einer Sendung „Bares für Rares“, die sonst im Zeichen des ergreifenden Abschieds von Albert Maier stand.

Quelle: derwesten.de