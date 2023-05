Kurios: Neue Staffel für eigentlich abgesetzte Erfolgsserie – In der Serien-Welt gibt es immer mal wieder seltsam anmutende Entscheidungen. Was die Erfolgsserie „S.W.A.T.“ bei Netflix und Amazon betrifft, dürfte eine nun bekannt gewordene Entscheidung jedoch für reichlich Beifall sorgen. Die beliebte Action-Krimiserie wurde nach ihren insgesamt sechs Staffeln abgesetzt. Ein Schock für alle Fans, der aber nur von kurzer Dauer war.

Denn direkt nach der Ankündigung, „S.W.A.T.“ nach Staffel sechs enden zu lassen, gab der US-Sender CBS bekannt, dass man doch noch eine finale 7. Staffel bestellt habe. Wie das Magazin „Variety“ berichtet, kam der nachträgliche Sinneswandel der Verantwortlichen durch die mehr als zufriedenstellenden Quoten, welche die sechste Staffel erzielte. Und so gibt es eine finale siebte Staffel quasi dank der Fans, die zahlreich „S.W.A.T.“ schauten.

Über eine weitere Staffel freute sich auch Hauptdarsteller Shemar Moore, auch bekannt aus der Hit-Crime-Serie „Criminal Minds“, wie er in einem Posting auf seinem Instagram-Kanal zeigte.

Moore war es auch, der zuvor die urplötzliche und für alle Stars der Serie überraschende Absetzung der so erfolgreichen „S.W.A.T.“-Serie nach Staffel sechs scharf kritisierte. So polterte Shemar Moore damals nach der verkündeten Absetzung in einem Instagram-Video:

„S.W.A.T. ist die vielfältigste Show auf CBS."

„S.W.A.T. ist die vielfältigste Show auf CBS. Als ich als Hondo bei S.W.A.T. eingestellt wurde, bekam CBS wegen mangelnder Diversität viel Kritik. Wenn ich das poste, und ich denke, das könnte ich, bekomme ich eine Menge Ärger mit CBS, weil ich sie beim Namen nenne. Weil sie 26 meiner 29-jährigen Karriere (sic) wunderbar zu mir waren.

[…] Aber abrupt gesagt zu bekommen, dass sie abgesetzt wurde, als sie uns letzte Woche – und die Woche davor und die Woche davor – glauben ließen, dass wir wohl eine siebten (sic) Staffel bekommen würden, um uns zumindest zu verabschieden, wenn wir schon nicht weitermachen? Nur um plötzlich zu sagen: 'Du bist fertig.'“

Glücklicherweise ist es nun aber doch noch zu einer finalen siebten Staffel gekommen, was nicht nur alle Fans überaus erfreuen dürfte, sondern ganz besonders auch Hauptdarsteller Shemar Moore.

Quelle: moviepilot.de