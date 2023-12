Kurios: Keanu Reeves unfreiwillig in Hauptrolle – Hollywood-Liebling Keanu Reeves, eine Schauspielikone, die im Kino der 90er Jahre durch Filme wie „Gefährliche Brandung“ und „Speed“ hervorstach, erlebte mit der „Matrix“-Reihe einen enormen Karriereschub. Doch selbst ein Star von seinem Kaliber ist nicht vor Rückschlägen gefeit. So gab es eine Phase in seiner Laufbahn, in der Reeves mit einigen weniger erfolgreichen Projekten zu kämpfen hatte.

Ein Beispiel dafür ist der Film „The Watcher“, ein Thriller, der sich trotz großer Ambitionen als Misserfolg herausstellte. Interessanterweise war Reeves' Beteiligung an „The Watcher“ das Ergebnis eines ungewöhnlichen und unglücklichen Umstands. Obwohl der Film mit einem Budget von 33 Millionen US-Dollar produziert wurde und am Box Office immerhin 47,2 Millionen Dollar einspielte, fiel die Resonanz der Kritiker vernichtend aus.

„Ich hasse diesen Film. Er ist schrecklich.“

Auf Rotten Tomatoes erhielt „The Watcher“ lediglich 11 Prozent positive Bewertungen. Dieser Film zählt zu den weniger ruhmreichen Kapiteln in Reeves' Karriere. Das bemerkenswerte an Reeves' Beteiligung an „The Watcher“ ist indes die Hintergrundgeschichte, wie er überhaupt zur Hauptrolle kam. Ursprünglich hatte Reeves kein Interesse an dem Drehbuch, aber ein Freund fälschte seine Unterschrift auf dem Vertrag.

Ohne Beweise für diese Fälschung und in der Befürchtung, verklagt zu werden, sah sich Reeves gezwungen, die Rolle zu übernehmen. In einem Interview mit The Guardian erläuterte der Hollywood-Star die damalige Geschichte und drückte seine Unzufriedenheit aus. Auch Jahre später, in einem Gespräch mit „IndieWire“, bezeichnete er „The Watcher“ als eine „Katastrophe“ und einen Film, den er hasst. Reeves: „Ich hasse diesen Film. Er ist schrecklich.“

Quelle: filmstarts.de