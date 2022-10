Kultserie geht weiter: Deutscher Trailer zur 6. Staffel von Rick & Morty – Wenn ein schwer depressives, alkoholsüchtiges Genie mit unzähligen Erfindungen im Gepäck und sein naiv-vertrottelter Enkel gemeinsam Weltraumabenteuer durch Raum und Zeit erleben, schlägt das Fanherz höher: „Rick & Morty“ liefern nunmehr seit Jahren feinste anarchische Zeichentrick-Unterhaltung. Die Erfolgsserie geht in die nächste Runde – hier der deutsche Trailer zu Staffel Nr. 6. Viel Vergnügen.

Bereits am 5. September ist die neue Season angelaufen – die Folgen sind bei Warner TV Comedy (früherer Name: TNT Comedy) stets montags um 22:15 Uhr zu sehen. Dort werden sie einige Stunden nach der Premiere bei Adult Swim in den USA ausgestrahlt, sind aber auch nur in Originalfassung zu sehen. Wer des Englischen nicht mächtig ist, blieb bislang außen vor. Das ändert sich nun:

Denn die deutsche Synchronfassung wird ab dem 17. Oktober stets montags um 22:30 zu sehen sein.

Dies verrät ein entsprechender Hinweis unter dem Trailer, es geht also auf neue vollständig deutschsprachige Abenteuer in Raum und Zeit, wenn Rick Sanchez und Enkel Morty einmal mehr durch das Multiversum reisen und ihre Abenteuer erleben. Auf dem neuen Streaming-Dienst Wow von Sky werden die Folgen dabei ebenfalls zu sehen sein, im Frühjahr 2023 werden sie dann bei Netflix laufen. Die Handlung von Staffel 6 wird „Rick & Morty“-üblich an die Vorgängerepisoden anknüpfen.

Einmal mehr werden Rick und Morty mit allerlei außerirdischen Völkern und deren bizarren Bräuchen, feindselig gesonnenen Robotern und allerlei Monstrositäten konfrontiert, denen allein mit Diplomatie nicht beizukommen ist. Erneut werden Opa und Enkel ihre Familie mit in die abstrusen Geschehnisse hineinziehen, sodass Mutter Beth, der trottelig-gutmütige Vater Jerry sowie Mortys Schwester Summer ebenfalls ihr Fett wegbekommen.

Nach dem packenden Ende der fünften Staffel geht es turbulent weiter – und das bleibt auch lange so:

Ein Ende der Abenteuer ist für Fans dabei nicht in Sicht. Denn an der siebten Staffel wird bereits gewerkelt, US-Sender Adult Swim hat das Anarcho-Meisterwerk aus der Feder von Justin Roiland und Dan Harmon direkt um weitere 70 Folgen verlängert, Jünger von „Rick & Morty“ werden also noch lange mit neuen Abenteuern versorgt.

