Kultserie der 90er ab jetzt komplett bei Disney+ – Die 90er und ihre Serien – hach, ein Jahrzehnt, in dem so viele Kultserien geboren wurden. Doch nicht nur Al Bundy hat zu dieser Zeit jedes Serienfanherz erobert, sondern auch „Hör mal, wer da hämmert“, die genialste Heimwerker-Comedy aller Zeiten.

Während sie bis heute immer wieder im Fernsehen läuft und viele sie zu Hause auf DVD haben, warten viele Fans darauf, die Kultserie der 90er auch komplett auf einer Streaming-Plattform sehen zu können. Dies ist nun möglich, denn „Hör mal, wer da hämmert!“ ist seit dem 26. Juli 2023 beim Streaming-Dienst Disney+ zu sehen – und das komplett. Auf Disney+ stehen also alle acht Staffeln der legendären Heimwerker-Comedy zur Verfügung.

„Tool Time“, Baby!

Ein großer Spaß, schließlich ist Timothy „Tim“ Taylor, gespielt vom grandiosen Tim Allen, nicht nur schräg, sondern in seiner Kultsendung auch der Erfinder bester Heimwerker-Unterhaltung. Was Tim Taylor unübersehbar an handwerklichem Geschick fehlt, macht er mit seinem Charme und Humor wieder wett.

Zusammen mit seinem treuen und vor allem deutlich fähigeren Assistenten Al Borland moderiert er seine eigene Handwerker-Sendung „Tool Time“. Dabei enden seine handwerklichen Unternehmen in der Sendung oder zu Hause oft im Krankenhaus. Acht Staffeln und über 200 Folgen lang schauten damals weltweit Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dem „Heimwerkerkönig“ zu, bis 1999 Schluss mit der Serie war.

Heute gilt „Hör mal, wer da hämmert“ zu den kultigsten Sitcoms vergangener Tage, was Fans jedoch nicht davon abhält, auch heute noch mit Pannen-Taylor Spaß zu haben. Das könnt ihr nun auf Disney+ haben – in diesem Sinne: „Tool Time“, Baby!

Quelle: kino.de