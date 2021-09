Auch in unserer neuen Runde mit Film-Trailern von damals haben wir einen wahren 80er-Schatz ausgegraben. Ein grenzgeiler SciFi-Action-Kracher der definitiv zu den wenigsten beachteten Filme der 80er Jahre zählt. Das mit dem damals noch blutjungen Charlie Sheen. Die Rede ist von „Interceptor – Phantom der Ewigkeit“, Originaltitel „The Wraith“ aus dem Jahre 1986. Dieser Film erinnert ohne Wenn und Aber jeden der ihn kennt an diese Zeit. Wobei „Interceptor“ sehr lange im Underground als B-Movie rumdümpelte, bevor er unter Filmkennern dann den Klassikerstatus erhielt. Wir haben den originalen Trailer für euch, der damals auch so im Kino lief.

Erinnert ihr euch noch? Hier der Plot in Kurzform: Jamie wird von einer brutalen Punk-Gang unter Führung des gnadenlosen Packhard hinterhältig ermordet. Doch er kehrt in Gestalt eines anderen zurück, um sich zu rächen.

Ausgestattet mit übernatürlichen Kräften und einem unschlagbaren Auto - dem Turbo Interceptor - besiegt er jedes Gang-Mitglied in rasanten und tödlichen Autorennen. Immer wieder löst er sich wie ein Phantom auf und verschwindet spurlos.

Die Leichen seiner Opfer stellen den Sheriff vor ein unlösbares Rätsel. Packhard bedroht inzwischen Jamies ehemalige Freundin und will sie dazu zwingen, mit ihm abzuhauen. Doch er hat die Rechnung ohne den "Interceptor" gemacht.

Ach ja, „Interceptor – Phantom der Ewigkeit“, das ist geiles 80er-Action-Kino. Neben den Darstellern ist aber auch der Soundtrack zu feiern, der von Ozzy Osbourne bis Billy Idol mächtig Alarm fährt. Lange Rede kurze Sinn, einfach ein geiler Kult-Streifen – viel Spaß mit dem Trailer!