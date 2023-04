Kultfilm erstmals in 4K und uncut im Heimkino

Bloodsport: Kultfilm erstmals in 4K im Heimkino – Was haben uns insbesondere die 80er und 90er Jahre nicht alles für unvergessliche Kultstreifen gebracht, die heute noch so beliebt sind wie damals. Einer dieser besonderen Filme ist ohne Frage einer der besten Kampfsport-Streifen aller Zeiten. Die Rede ist von „Bloodsport“, der erst kürzlich noch mal auf der großen Leinwand im Kino zu sehen war.

Nun erlebt eben jener legendäre Fighter-Streifen um den Kämpfer Frank Dux beim Kumite-Wettkampf seine große Auferstehung im Heimkino. Denn Capelight Pictures bringen den Martial-Arts-Klassiker „Bloodsport“ weltweit erstmals in 4K Ultra HD mit Dolby Vision, HDR10+ und HDR10 auf UHD-Blu-ray heraus. Besonders für jeden Fan ist dieses temporeiche und blutige Schlachtfest neu restauriert in 4K, natürlich komplett uncut, ein Leckerbissen.

Speerspitze aller Van-Damme-Filme

Den Kampfsport-Kultfilm gibt es nun in zwei Covervarianten als 2-Disc Limited Collector’s Edition im Mediabook (UHD-Blu-ray + Blu-ray) inklusive zahlreichen Extras sowie einem 24-seitigen Booklet. Ganz sicher stellt dieses Mediabook für viele Fans ein toll aufgemachtes Sammlerstück dar. Ganz davon ab, dass seit 1988, als Jean-Claude Van Damme „Bloodsport“ im ganz großen Stil auf die Leinwand verfrachtete, der Film nicht einen Funken von seiner Martial-Arts-Action-Faszination verloren hat.

Außerdem stellt „Bloodsport“, bei dem reihenweise Gegner auf der Matte zerbröselt werden, die Speerspitze aller Van-Damme-Filme dar. Sollte es tatsächlich immer noch Kampfsportfans geben, die diesen Kultfilm nicht kennen, nachfolgend ein paar Zeilen, was euch plottechnisch in „Bloodsport“ erwartet.

Das ist „Bloodsport“

Alles dreht sich um Frank Dux. Der ehemalige Agent der amerikanischen Defense Intelligence Agency (DIA) und in seiner Jugend von Senzo Tanaka, einem japanischen Meister, in allen Kampfkünsten perfekt ausgebildet, hat nur ein Ziel: Er will das Kumite gewinnen, eine alle fünf Jahre insgeheim veranstaltete Weltmeisterschaft im Vollkontakt-Kampf.

Nur die Besten können sich für diesen Wettkampf qualifizieren. Und sie wissen, dass sie mit ihrer Teilnahme ihr Leben aufs Spiel setzen. Die DIA will ihren Mann nicht verlieren und setzt zwei Agenten auf ihn an, die Frank zurückholen sollen. Doch Dux lässt sich nicht abhalten – bis er schließlich im Finale einem hinterhältigen, unbesiegbar scheinenden Gegner gegenüber steht …