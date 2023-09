Kult-Klassiker im Streaming-Abo: Einer der besten Filme von Sylvester Stallone – In der Welt des Streamings gibt es immer wieder Neuigkeiten, die Film-Fans aufhorchen lassen. Diesmal geht es um den Stallone-Kultfilm „Over the Top“, der nun im Streaming-Abo von Paramount+ verfügbar ist. Dieser Vater-Sohn-Film ist emotionales Actionkino, in dem Stallone wortwörtlich die Muskeln spielen lässt, wenn er nicht gerade hinterm Steuer seines Trucks mit eingebautem Fitnessgerät fürs Armtraining sitzt.

Dazu noch ein grandioser Soundtrack, jede Menge Spannung, Testosteron und fertig ist ein echter Klassiker! Der Film, ursprünglich im Jahr 1987 veröffentlicht, hat über die Jahre eine treue Fangemeinde gewonnen und ist bekannt für seine besondere Mischung aus. Als „Over the Top“ 1987 in den Kinos anlief, konnte niemand vorhersehen, welchen Kultstatus der Film in den folgenden Jahren erreichen würde.

Sylvester Stallone in seiner Kultrolle als Lincoln Hawk

Sylvester Stallone spielt die Hauptrolle des Lincoln Hawk, einem Fernfahrer und Armdrücker, der sich durch das Leben kämpft und versucht, eine Beziehung zu seinem entfremdeten Sohn aufzubauen. Der Film schaffte es, die Spannung des Armdrückens in einer Weise darzustellen, die damals einzigartig war. Das Drehbuch und die Charakterentwicklung mögen für heutige Standards etwas einfach wirken, aber das hat den Film nicht daran gehindert, eine loyale Anhängerschaft zu gewinnen.

Der Soundtrack, insbesondere der Song „Meet Me Halfway“ von Kenny Loggins, hat ebenfalls zum Ruhm des Films beigetragen. Für alle die hier noch Nachholbedarf haben, der Plot in der Kurzfassung. In „Over the Top“ steckt Lincoln Hawk in großen Schwierigkeiten. Sein Truck fällt bald auseinander, sein Sohn hält ihn für einen Taugenichts, seine geschiedene Frau liegt im Krankenhaus und sein Schwiegervater hetzt ein paar Jungs auf ihn, um seinen Enkel zurückzuholen.

Doch Hawk hat in der rauen Welt der Trucker gelernt, wie man mit Problemen fertig wird. Er ist ein Kämpfer, selbstbewusst und unbeirrbar. Hawk weiß, er hat nur eine Chance. Er verkauft seinen Truck und stellt sich dem Weltmeister im Armdrücken zum Kampf. Sein ganzes Geld setzt er auf seinen Sieg. Die Wetten stehen 20:1 für den bärenstarken Bull.