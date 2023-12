Haus aus "Kevin – Allein in New York" steht zum Verkauf

Kult-Immobilie: Haus aus "Kevin – Allein in New York" steht zum Verkauf – Den McCallisters aus der "Kevin – Allein …"-Filmreihe mangelt es augenscheinlich nicht an Geld. Bereits das berühmte Familienanwesen aus dem Film "Kevin – Allein zu Haus" in der 671 Lincoln Avenue in Winnetka, Illinois, hat einen geschätzten Marktwert von 2,4 Millionen US-Dollar. Doch selbst das ist im Vergleich zu dem im zweiten Teil gezeigten deutlich kleineren New Yorker Stadthaus noch vergleichsweise günstig.

Das aus "Kevin – Allein in New York" bekannte Gebäude in der West 95th Street hat einen Wert von 6,7 Millionen US-Dollar – also ungefähr 6 Millionen Euro.

Zumindest ist dies laut der "Daily Mail" der aktuell ausgerufene Verkaufspreis für die filmgeschichtsträchtige Immobilie, welche dem Plot zufolge dem Familienonkel Rob gehört, der im ersten Teil die McCallisters bereits nach Paris einlud.

In der Upper West Side, zwischen Central Park West und Columbus Avenue gelegen, bietet das New Yorker Stadthaus vier Schlafzimmer und viereinhalb Bäder.

Gut betuchte Interessierte sollten jedoch wissen, dass das echte Stadthaus zwar die gleiche Adresse wie das Haus im Film hat, die eigentlichen Dreharbeiten jedoch in der Brownstone Street, einem Teil des Universal Studios Backlot in Los Angeles, stattfanden.

Obwohl das echte Haus von daher nie im Film zu sehen ist, pilgern Filmfans der Maklerin Nicole Kats zufolge regelmäßig zu der Adresse in Manhattan, um Fotos zu machen. Die derzeitigen Besitzer würden sogar regelmäßig Briefe erhalten, die an die fiktiven Filmfiguren adressiert sind.

Das Haus zeichnet sich durch seine beeindruckende Architektur aus, darunter meterhohe Decken, ein breites Foyer und eine prachtvolle Treppe.

Zierleisten, Nussbaumböden und Erkerfenster vervollständigen das elegante Erscheinungsbild. Zu den weiteren Annehmlichkeiten gehören ein Wohn- und Esszimmer, jeweils mit Glastüren versehen, und ein Garten – eine Seltenheit in Manhattan.

Ursprünglich wurde das Luxus-Haus im März auf der Immobilienplattform „Zillow“ für 7,65 Millionen Dollar (circa 6,9 Millionen Euro) gelistet. Innerhalb eines Monats sank der Preis auf 7,15 Millionen Dollar (ungefähr 6,4 Millionen Euro), und seit Juni liegt der geforderte Preis bei 6 Millionen Dollar.

