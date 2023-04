Bud Spencer und Terence Hill: Kult-Duo gleich neun Mal an Ostern im TV – Da kommt doch gleich doppelt Freude auf. Zumindest für alle Fans des unvergesslichen Kult-Prügelduos Bud Spencer und Terence Hill. So steht zum einen das lange Osterwochenende vor der Türe und zum anderen gibt es gleich neunfach einen Satz heiße Ohren im Fernsehen, der einem die Feiertage sicherlich versüßen wird.

Die Großoffensive voller Spaß, Krawall und kultiger Sprüche gibt es, wie sollte es anders sein, auf Kabel Eins zu sehen. Der Sender, der seit Jahren immer wieder gerne an den Feiertagen Bud Spencer und Terence Hill auf seine Zuschauer loslässt. In diesem Jahr gibt es an Ostern die volle Ladung mit neun Bud-und-Terence-Actionkomödien des schlagfertigen Kultduos.

Los geht es hier bereits als kleinem Appetithappen am kommenden Donnerstagabend, 6. April 2023 um 22:20 Uhr mit Buds legendärem Streifen „Banana Joe“. Der große Prügel-Klamauk folgt dann aber am Karfreitag, dem 7. April 2023 sowie am Ostersonntag, dem 9. April 2023 bei Kabel Eins. Inklusive der Wiederholungen an diesem Wochenende gibt es ein wahres Spencer/Hill-Fest im Fernsehen. Generell erwartet euch eine tolle Auswahl an Spencer/Hill-Klassikern, die Kabel Eins für euch ausgesucht hat.

So rappelt es am Karfreitag beispielsweise mit „Buddy haut den Lukas“, „Banana Joe“ oder „Vier Fäuste für ein Halleluja“ im Karton. Am Ostersonntag gibt es dann so Kultstreifen wie „Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle“ oder „Zwei wie Pech und Schwefel“ zu sehen. Alle Fans des legendären und unvergessenen Kultduos sind somit an den Osterfeiertagen bestens versorgt, um sich gemütlich auf die Couch zu verfrachten und dort mit Bud und Terence einfach nur eine gute Zeit zu erleben.

Nachfolgend eine Übersicht aller Filme mit Bud Spencer und Terence Hill an Ostern auf Kabel Eins.

Karfreitag ( 7. April 2023)

12:00 Uhr: „Wenn man vom Teufel spricht“

14:00 Uhr: „Buddy haut den Lukas“

15:55 Uhr: „Banana Joe“

17:50 Uhr: „Die rechte und die linke Hand des Teufels“

20:15 Uhr: „Vier Fäuste für ein Halleluja“

22:50 Uhr: „Eine Faust geht nach Westen“

Ostersonntag (9. April 2023):

05:35 Uhr: „Bud, der Ganovenschreck“

07:35 Uhr: „Buddy haut den Lukas“

09:20 Uhr: „Die rechte und die linke Hand des Teufels“

11:45 Uhr: „Vier Fäuste für ein Halleluja“

14:00 Uhr: „Eine Faust geht nach Westen“

16:05 Uhr: „Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle“

18:10 Uhr: „Zwei wie Pech und Schwefel“

Quelle: kino.de