Kult-Action-Thriller mit Robert De Niro: Ein Film-Klassiker betritt die 4K-Welt – Wenn es um klassische Action-Thriller geht, sticht ein Titel besonders hervor: „Ronin“. Mit seiner Veröffentlichung in den 90er Jahren hat dieser Film schnell Kultstatus erlangt. Bekannt für seine intensiven Verfolgungsjagden und die Besetzung großer Stars, etablierte sich „Ronin“ als ein Meilenstein des Actiongenres.

Was diesen Film jedoch besonders auszeichnet, sind die atemberaubenden Auto-Stunts, die in ihrer Detailtreue und Intensität bis heute unübertroffen sind. Nun, Jahre nach seiner Erstveröffentlichung, bringt „Ronin“ seine explosive Action und sein eiskaltes Flair in das Heimkino zurück. Fans des Films und Liebhaber der scharfen 4K-Auflösung können sich auf eine ganz neue Erfahrung freuen, denn „Ronin“ erscheint erstmals am 25. Januar 2024 als 4K-Version.

Ein wertvolles Stück Filmgeschichte für das eigene Regal

Diese Veröffentlichung, die exklusiv im Shop des Verleihers Capelight angeboten wird, verspricht eine noch nie dagewesene visuelle und akustische Qualität, die die Zuschauer direkt in das Herz der Action katapultiert. Für die wahren Fans des Films bietet Capelight etwas ganz Besonderes: eine limitierte Steelbook-Edition. Diese Edition beinhaltet nicht nur den Film auf 4K-Disc, sondern auch eine Blu-ray mit umfangreichem Bonusmaterial.

Für diejenigen, die es lieben, tief in die Welt eines Films einzutauchen, bietet dieses Bonusmaterial einen exklusiven Einblick in die Entstehung der legendären Verfolgungsjagden und die komplexen Stunt-Arbeiten. Neben dem Steelbook gibt es auch ein 3-Disc-Mediabook, das eine zusätzliche Blu-ray-Kopie des Films enthält. Diese Sammlereditionen bieten nicht nur ein visuelles und akustisches Erlebnis, sondern sind auch ein wertvolles Stück Filmgeschichte für das eigene Regal.

Das ist „Ronin“

Wer „Ronin“ nicht kennt, nachfolgend ein paar Worte was euch in diesem Action-Thriller unter der Regie von John Frankenheimer aus dem Jahr 1998 erwartet. Die Handlung des Films dreht sich um eine Gruppe von Söldnern, die in der Post-Kalten-Kriegs-Ära in Europa operieren. Der Film ist bekannt für seine realistischen und intensiven Verfolgungsjagden sowie für die starke Besetzung, zu der unter anderem Robert De Niro, Jean Reno, Sean Bean, Natascha McElhone und Stellan Skarsgård gehören.

Die Geschichte beginnt damit, dass mehrere Söldner mit unterschiedlichen Fähigkeiten in einer Bar in Paris zusammenkommen. Sie wurden von einer geheimnisvollen irischen Frau namens Deirdre angeheuert, um eine Koffer zu beschaffen, dessen Inhalt unbekannt, aber offenbar von großer Wichtigkeit ist. Jeder der Söldner bringt seine eigene Vergangenheit und Expertise mit, was zu Spannungen und Misstrauen innerhalb der Gruppe führt.

Der Hauptcharakter, gespielt von De Niro, ist ein ehemaliger CIA-Agent, dessen Fähigkeiten im Umgang mit Strategie und Taktik schnell offensichtlich werden. Jean Renos Charakter ist ein französischer Söldner, der als ruhiger und loyaler Partner von De Niros Figur fungiert. Die Mission führt die Gruppe durch verschiedene europäische Städte und ist geprägt von Verrat und zahlreichen Wendungen.