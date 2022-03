Ukraine-Krieg: RTL streicht mehrere Filme aus dem Programm – Der Krieg in der Ukraine ist seit Ausbruch ein stetiges Thema in den Medien. So auch beim Kölner Privatsender, der immer wieder sein Programm änderte aufgrund aktueller Berichterstattungen zu diesem Thema. Nun aber geht der TV-Sender einen Schritt weiter.

So streicht RTL nun geplante Ausstrahlungen von Hollywood-Filmen aus dem Sendeplan. Laut „DWDL“ betrifft dies zwei Blockbuster, die für den kommenden Sonntag, am 20. März 2022 hätten im TV laufen sollen. Der Grund dafür ist, dass RTL die geplanten Filme „Mortal Engines: Krieg der Städte“ und „Rambo: Last Blood“ mit Blick auf den Ukraine-Krieg für unangebracht befindet, sie im Programm zu zeigen.

RTL geht auf Nummer sicher

Eigentlich sollte „Mortal Engines“ von „Herr der Ringe“-Regisseur Peter Jackson am folgenden Sonntag um 20:15 Uhr auf RTL laufen. Im Anschluss daran war der fünfte Teil der Action-Reihe „Rambo: Last Blood“ vorgesehen. Beide Filme wurden gestrichen, wobei nun anstatt „Mortal Engines“ „Tomb Raider“ aus dem Jahre 2018 gezeigt wird.

„Rambo: Last Blood“ wird indes durch den Action- und Science-Fiction-Film „Lucy“ von Regisseur Luc Besson und mit Scarlett Johansson in der Hauptrolle ausgetauscht. Einer der Gründe für die Entscheidung bei RTL dürfte gewesen sein, dass beide Filme, also sowohl „Rambo“ als auch „Mortal Engines“, in Teilen Kriege thematisieren, weshalb der Sender hier mit dem Austausch der Blockbuster wohl auf Nummer sicher gehen wollte.

Quelle: kino.de/