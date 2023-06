Kraven The Hunter: Erster Trailer zur blutigen Marvel-Action – Das filmische Marvel-Universum hat schon eine ganze Armada an Blockbustern hervorgebracht. Die meisten bieten mitreißende Action, Humor und Spektakel. Mit dem kommenden neuen Marvel-Streifen „Kraven The Hunter“ aus dem „Spider-Man“-Kosmos gibt es den wohl blutigsten und brutalsten Marvel-Film im Kino zu bestaunen.

Dass es dort mächtig zur Sache geht, könnt ihr nun im ersten Trailer zu „Kraven The Hunter“ sehen. Vielen Spidey-Fans, welche die Marvel-Comics kennen, wird Kraven sicherlich ein Begriff sein, ist er doch einer der berüchtigtsten Bösewichte, die es der netten Spinne aus der Nachbarschaft schwer machen. Im neuen Film bekommt er nun seinen großen Solo-Auftritt. In die Rolle des Oberschurken und animalischen Antihelden schlüpft Aaron Taylor-Johnson.

R-Rating für Marvel-Streifen

Die Origin-Story des Spider-Man-Schurken erzählt die spannenden Geschehnisse rund um diese wahrlich illustre Figur, die plottechnisch vor dem großen Rachefeldzug gegen Spider-Man spielt, den man aus den Comics kennt. Neben Aaron Taylor-Johnson gehören zum Cast unter anderem Ariana DeBose, Fred Hechinger, Alessandro Nivola, Christopher Abbott sowie Russell Crowe. Auf dem Regiestuhl von „Kraven The Hunter“ saß indes J.C. Chandor („Triple Frontier“).

Alles schaut danach aus, dass wir es mit einem Marvel-Blockbuster zu sehen bekommen, der in der Machart so ganz anders daherkommt, als man es sonst so aus den vorangegangenen Filmen gewohnt ist. Vor allem ist es ein Film, der sich an das erwachsene Publikum richtet, was das R-Rating (US-Altersfreigabe für Erwachsene) beweist.

Ob dieser blutige Streifen zum ikonischen Antihelden auch den benötigten frischen Wind ins Franchise bringt, könnt ihr ab dem 5. Oktober 2023 sehen, wenn „Kraven The Hunter“ hierzulande in den Kinos startet.

Quelle: filmstarts.de