DSDS-Panne: Krasavice schießt gegen RTL – Die Stimmung bei der aktuellen Staffel „Deutschland sucht den Superstar“ ist … nun, sagen wir mal angespannt. Insbesondere die Rückkehr von Pop-Titan Dieter Bohlen sollte die Format-Kohlen wieder aus dem Quotenkeller holen, doch die Entscheidung, ihm ausgerechnet Katja Krasavice als Mitjurorin an die Seite zu stellen, sollte für eine Menge Zündstoff sorgen.

Krasavice erwies sich nämlich als äußerst meinungsstark, machte Front gegen sexistische Kommentare von Bohlen und schreckt auch nicht davor zurück, den Sender RTL öffentlich zu kritisieren.

So erst jüngst geschehen, nachdem die 26-Jährige anlässlich der letzten großen Samstagssendung die einzige DSDS-Jurorin war, deren Einlauf über die Show-Treppe nicht von Musik begleitet worden war.

Eine vermeintliche Panne, wie sie am Set einer so großen Produktion eigentlich nicht passieren sollte, aber natürlich passieren kann, handelt es sich doch schließlich um eine Live-Show.

Krasavice glaubt jedoch offensichtlich nicht an ein Versehen und wittert hinter dem Tonaussetzer gezielte Manipulation.

Einen Tag nach ihrem Auftritt erklärte die Jurorin in einem Instagram-Statement: „Es ist mir egal, was im Hintergrund von der RTL-Chefetage erzählt wird – dass es ein technischer Fehler war oder nicht – bei den anderen 3 Juroren hat der Sound funktioniert.“

„Ich weiß ganz genau, dass mir gestern bewusst versucht wurde, zu schaden.“

Und weiter: „Ihr könnt meinen Sound ausmachen, aber ich sage es euch noch mal: durch das Kreischen meiner Fans hätte man den Song eh nicht gehört!!! Ihr könnt die Stimme der neuen Generation mit euren Manipulationen nicht zensieren.“

Auf Nachfrage von „Bild“ hieß es vonseiten des Senders zu dem Vorfall:

„Wir produzieren eine Musikshow und haben deswegen natürlich das allergrößte Interesse daran, einen perfekten Sound in die Wohnzimmer zu senden. Das ist am Samstag in der ersten Live-Show leider nicht immer gelungen, was uns auch sehr ärgert.“

„Katjas fehlende Auftrittsmusik war nicht der einzige Fehler im Ablauf. Wir haben uns bei ihr entschuldigt und werden alles daransetzen, dass es nächste Woche besser läuft.“

