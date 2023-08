Kosten von 25 Millionen US-Dollar: Der teuerste Stunt der Filmgeschichte – Machen wir uns nichts vor, Stunts aller Art bereichern Filme seit Dekaden und gehören auch einfach zu einem Kino-Spektakel dazu. Alleine wenn man in das Action-Genre schaut, bekam man in diesem Jahr reichlich teils absolut irre Stunts zu sehen – so wie beispielsweise jene von Hollywood-Star Tom Cruise in „Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil Eins“.

Da könnte man doch glatt glauben, dass all die teils überaus spektakulären Stunts der letzten Jahre mit zu den teuersten der Filmgeschichte gehörten. Der teuerste Stunt aller Zeiten geht aber nicht auf das Konto der einschlägigen Blockbuster der letzten Jahre. Der größte Stunt aller Zeiten ist vielmehr in einem Film zu finden, der so gar nicht gut ist. Dafür kann der sich auf die Fahnen schreiben, den teuersten Stunt aller Zeiten zu bieten.

Stunt kostete unglaubliche 25 Millionen US-Dollar

Festhalten: Der Stunt, von dem wir reden, hat alleine unglaubliche 25 Millionen US-Dollar verschlungen. Und er ist im Action-Sequel „Speed 2: Cruise Control“ von Jan de Bont aus dem Jahre 1997 zu finden. Ein Streifen, der von Kritikern und Fans in der Luft zerrissen wurde. Aber immerhin, den teuersten Stunt aller Zeiten hat man zumindest auf der Habenseite.



Das Budget zu „Speed 2: Cruise Control“ soll zwischen 110 und 160 Millionen US-Dollar gelegen haben. Ein teurer Spaß, auch weil man Stars wie Sandra Bullock und Jason Patric mit hohen Gagen ausstattete. Aber eben auch, wie man nun weiß, alleine 25 Millionen US-Dollar für einen Stunt auf den Tisch legte. Dieser ist im Finale des Films zu finden.

Vorsicht Kreuzfahrtschiff!

Dort lässt man es uferlos eskalieren, indem man ein Kreuzfahrtschiff in die Hafenpromenade krachen lässt und dabei alles in Schutt und Asche legt, was man dort so in Schutt und Asche legen kann. Dass die Kosten hierbei so in die Höhe schnellten, lag unter anderem daran, dass das Produktionsteam eine aufwendige Nachbildung des Schiffes anfertigen musste und zudem einiges an digitaler Technik zum Einsatz kam.

Ohne Frage, eine eindrucksvolle Szene, die vor allem auch brillant digitale und analoge Effektkunst zusammenführt. Leider hat das nicht dazu geführt, „Speed 2: Cruise Control“ besser zu machen, nur teurer.

