Konto-Sharing bei Netflix: Einführung der Zusatzgebühr verschiebt sich – Nachdem lange Zeit in den Medien zu lesen war, dass Netflix dem Teilen von Passwörtern diesmal nun endgültig und wirklich einen Riegel vorschieben will … passierte erst einmal nichts. Ursprünglich war geplant, dass das sogenannte Konto-Sharing ab Ende März nur noch gegen eine Zusatzgebühr möglich sein soll, doch inzwischen gibt Netflix grob das zweite Quartal 2023 als neuen Termin an.

Seit es Netflix in seiner jetzigen Form als Streaming-Dienst gibt, teilen Menschen überall auf der Welt ihren Account – meist, um sich die Kosten für das Abo zu teilen.

Genau das ist laut den Nutzungsbedingungen der Plattform eigentlich klar untersagt, bislang ließ Netflix die User in den meisten Ländern aber dennoch gewähren. Doch man weiß um all die „verlorenen“ Kunden und will künftig mit einer Zusatzgebühr für zusätzliche Konten außerhalb des eigenen Haushaltes zumindest ein wenig des entgangenen Profites zurückholen.

In Spanien ist es schon soweit – die Gebühr beträgt dort 5,99 Euro zusätzlich zu den Abopreisen, wie sie auch hierzulande gültig sind. Entsprechend ist davon auszugehen, dass die Gebühr auch bei uns so hoch ausfallen wird.

Offiziell ist noch nichts, nach aktuellem Kenntnisstand wird es aber wohl so laufen, dass die Zusatzgebühr sogenannte Unterkonten erlaubt, die nur aus einem bestehenden Netflix-Abo heraus angelegt werden können. Zahlen muss der Abo-Besitzer über die auch für das Hauptkonto verwendete Zahlungsmethode, außerdem kann dieser das Unterkonto jederzeit löschen.

Da für das Unterkonto gesonderte Zugangsdaten gelten, hat der zusätzliche User darüber keinen Zugriff auf das Hauptkonto.

Eine Einladung für Extramitglieder ist ferner nur dann möglich, wenn man sein Abo direkt bei Netflix gebucht hat. Wer seinen Zugang über einen anderen Anbieter bezahlt, guckt diesbezüglich in die Röhre.

Quelle: golem.de