Konkurrenzlos in den Kino-Charts: Neuer Blockbuster soll alle Streifen überflügeln – Seit einiger Zeit deklassiert in den Kinocharts der Horrorfilm „Insidious: The Red Door“ die Konkurrenz von Indiana Jones bis hin zu „The Flash“. Doch der Triumphzug des Gruselstreifens dürfte aller Wahrscheinlichkeit nach vorbei sein – wohl noch binnen dieser Woche. Der Grund: Mit „Mission: Impossible - Dead Reckoning Teil 1“ zieht ein Über-Streifen selbst nach den Maßstäben anderer Sommer-Blockbuster ins Lichtspielhaus. Einmal mehr garantiert Tom Cruise für Adrenalin-Unterhaltung und Dauerklingeln in den Kinokassen.

Laut einem Bericht von „PC Games“ unter Berufung auf „Deadline“ gibt es Prognosen, denen zufolge „Mission: Impossible - Dead Reckoning Teil 1“ allein am verlängerten Startwochenende schon um die 80 Millionen US-Dollar Kino-Umsätze generieren wird. Damit würde der Film etliche Konkurrenten auf einen Schlag die Plätze verweisen. So hatte unlängst „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ am Anfang gut abgeräumt, bevor der Trend abflachte.

Einspielergebnis:

60 Millionen US-Dollar. Der Kino-Megaflop „The Flash“ holte dem Bericht zufolge gerade einmal 55 Millionen US-Dollar. Der einzige Film, der dem prognostizierten Erfolg von „Mission: Impossible - Dead Reckoning Teil 1“ bis dato Konkurrenz macht, ist der Superhelden-Animationsstreifen „Spider-Man: Across the Spider-Verse“ mit 121 Millionen US-Dollar allein in diesem Sommer.

Würde also „Mission: Impossible - Dead Reckoning Teil 1“ allein am Startwochenende 80 Millionen holen, würde der Streifen einen Rekord brechen. Denn kein anderer Film konnte bisher mehr an einem Startwochenende einspielen. Derzeitiger Rekordhalter ist ebenfalls ein Teil der Reihe: „Mission: Impossible - Fallout“ holte 2018 61 Millionen US-Dollar. Ein Wert, der laut den Schätzungen vom neuen Streifen von Tom Cruise überflügelt werden wird.

Am Nachfolger wird derzeit gearbeitet:

Dem Bericht zufolge hat der Dreh für „Mission: Impossible - Dead Reckoning Teil 2“ übrigens bereits vor einiger Zeit angefangen, etliche Szenen sollen bereits abgedreht sein. Kopfzerbrechen könnte den Machern noch der derzeit laufende Streik der Drehbuchautoren in Hollywood bereiten. Sollte es zu keinen Verzögerungen kommen, soll der zweite Teil am 28. Juni 2024 in den Kinos anlaufen.

