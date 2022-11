Einer der verstörendsten Filme der letzten 25 Jahre kehrt zurück – Ohne Frage gehört für Genrefans der japanische Schocker nicht nur zu den besten, sondern auch zu den am meisten verstörenden und kontroversesten Streifen der letzten Dekaden. Die Rede ist von „Audition“, dem biestigen Slow-Burner mit seinen krassen Schockeffekten.

Das ist Torture-Porn-Kino, das einem aufgrund seiner expliziten Szenen durch Mark und Bein geht. Ein Film, den Regielegende Quentin Tarantino sogar als „Meisterwerk“ betitelt. Eben diesen Genre-Klassiker gibt es bald in einer FSK 18-Version ungeschnitten endlich wieder für das Heimkino. Das wird Fans freuen, denn „Audition“ genießt nicht nur Kultstatus, sondern ist berühmt-berüchtigt für seine rabiaten Szenen, die definitiv nichts für schwache Nerven sind.

Horror-Thriller mit hohen Schockfaktor

Wenn man alleine an die Szene denkt, wo Klaviersaiten sich durch das Fleisch bis zum Knochen schneiden, weiß man, welch hohen Schockergrad dieser Horror-Thriller von Regisseur Takashi Miike vorweist. Ein wenig gedulden muss man sich allerdings noch. Genauer gesagt bis zum 10. Februar 2023, wenn Capelight Pictures „Audition“ uncut als streng limitierte Collector's Edition im Mediabook veröffentlichen wird.

Aber das werden Fans sicherlich noch aussitzen, schließlich ist der Kult-Schocker schon lange nicht mehr im regulären Handel erhältlich. Wer dem Genre der Schocker und kontroversen Streifen frönt, „Audition“ aber noch nicht kennt und nun neugierig geworden ist, nachfolgend ein paar Zeilen, worum es im Film geht: „Audition“ dreht sich um Shigeharu Aoyama. Seine Frau verstarb vor ein paar Jahren. Doch nun ist er endlich wieder bereit für eine neue Partnerschaft, weshalb er sich auf die Suche nach einer Freundin macht.

Verhängnisvolle Liebesbeziehung

Durch die Hilfe eines befreundeten Filmproduzenten, inszeniert er eine Art Vorsprechen, wo er dann die junge Asami kennenlernt. Daraufhin kommen sich beide näher und die attraktive Asami geht ein Verhältnis mit Shigeharu ein. Was der Witwer allerdings nicht an, was die wirklichen Beweggründe Asamis hinter der vermeintlichen Liebesbeziehung sind. Als Shigeharu es langsam versteht, ist es allerdings schon längst zu spät.

