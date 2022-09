Knock at the Cabin

Knock at the Cabin: Trailer zum Apokalypse-Horror mit Dave Bautista – Kult-Regisseur M. Night Shyamalan hat dem Horror- und Mystery-Genre mit beispielsweise Streifen wie „The Sixth Sense”, „Signs“, „The Village“, „The Visit“ oder „Unbreakable“ schon so einige Kracher gebracht. Nun ist er zurück und beschert Genrefans mit „Knock at the Cabin“ einen coolen Mix aus Home Invasion, Waldhütten-Horror sowie prä-apokalyptischem Todeskult im so typischen Shyamalan-Stil.

Wie das Ganze ausschaut, könnt ihr nun auch im ersten Trailer sehen. In den ersten Szenen könnte man noch meinen, man könnte es hier mit einer Komödie oder einer „Cabin in the Woods“-Slasher-Satire zu tun haben. Aber schnell zeigt sich, dass wir es hier mit einem Mystery-Horrorfilm zu tun bekommen.

Dave Bautista vs. Apokalypse

Mittendrin ist kein Geringerer als Dave Bautista, der seit Jahren schon zeigt, dass er nach seiner Wrestling-Karriere eine starke Figur macht als Schauspieler. So auch in „Knock at the Cabin“ in dem zwei Männer mit ihrer Adoptivtochter eigentlich nur eine schöne Zeit in einer Waldhütte machen wollen. Doch schon kurze Zeit nach ihrer Ankunft in der idyllischen Natur des Waldes, bekommen sich ungebetenen Besuch.

Dies von einem seltsamen Mann und drei weiteren mysteriösen Leuten. Sie dringen in das Haus der völlig verängstigenden kleinen Familie ein. Dann lässt der Anführer, gespielt von Dave Bautista, den Grund ihres Eindringens aus dem Sack. Dies mit den Worten: „Wir vier wurden von einer gemeinsamen Zukunftsvision zusammengetrommelt und können den darin vorgekommenen Befehl unmöglich ignorieren. Wir sind eingetrudelt, weil wir die Apokalypse abwenden müssen. Eure Familie wurde dazu auserkoren, eine schreckliche Entscheidung zu treffen. Wenn ihr versagt, wird dies das Ende der Welt sein.“

Vielversprechenden Streifen mit starkem Cast

Herrlich verstörend und subtil, leicht schräg, irgendwie gruselig und überaus bedrohlich, das ist typisch M. Night Shyamalan. Somit darf man sehr gespannt sein, was der Apokalypse-Horror „Knock at the Cabin“ letztendlich auslöst. Auch der Cast ist ziemlich spannend, stehen neben Dave Bautista auch „Harry Potter“-Star Rupert Grint, Jonathan Groff, Ben Aldridge sowie Nikki Amuka-Bird vor der Kamera.

Wer Lust auf diesen vielversprechenden Streifen bekommen hat, muss sich noch etwas gedulden, ist der Kinostart von „Knock at the Cabin“ für 2023 angesetzt.

Quelle: blairwitch.de