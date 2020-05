Knives Out – Film-Kritik

„Knives Out – Mord ist Familiensache“ – Film-Kritik – Ein echtes Kino-Highlight hat nun den Weg ins Heimkino auf DVD sowie Blu-ray geschafft. Denn „Knives Out“ unterhält jeden Krimi-Fan mit reichlich Spannung, illustren Charakteren und einem kurzweiligen Plot. Das auf ganzer Linie vom stimmigen Anfang bis zum coolen Schlussakt. Darum geht es: Harlan Thrombey ist tot!

Der renommierte Krimiautor und Familienpatriarch wurde auf der Feier zu seinem 85. Geburtstag tot aufgefunden. War es tatsächlich Selbstmord, oder hat ihn gar jemand aus seinem engen Kreis um die Ecke gebracht. Natürlich wollen weder die versammelte exzentrische Verwandtschaft noch das treu ergebene Hauspersonal etwas gesehen haben.

Ein Fall für Benoit Blanc! Der lässig-elegante Kommissar beginnt seine Ermittlungen und während sich sämtliche anwesenden Gäste alles andere als kooperativ zeigen, spitzt sich die Lage zu und das Misstrauen untereinander wächst.

Ein komplexes Netz aus Lügen, falschen Fährten und Ablenkungsmanövern muss durchkämmt werden, um die Wahrheit hinter Thrombeys vorzeitigem Tod zu enthüllen. Ein herrlicher Plot, der Krimi in jeder Pore atmet und sich zwischen Cluedo und einem Agatha Christie Klassiker bewegt.

Das modern inszeniert mit einem begnadet guten Cast mit Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Toni Colette, Michael Shannon, Don Johnson, Christopher Plummer und Ana de Armas. Sie geben den Charakteren so viel Tiefe und Kurzweil, dass es ein Fest ist, ihnen beim „Fall Thrombey“ zuzuschauen.

Sicherlich, der Plot ist im Krimi-Genre nichts Neues, aber nie zuvor wurde er in dieser mitreißenden und unterhaltsamen Art auf die Leinwand gebracht. Es ist vor allem eine wendungsreiche Handlung ohne Längen, sodass man bis zum Schluss wissen will, wie das Ganze ausgeht. Das ist großes Kino, selbst für all jene, die gar nicht im Krimi-Genre beheimatet sind.

Was auch gefällt ist der pointierte Humor, der einen immer mal wieder schmunzeln lässt. Regisseur Rian Johnson ist letztendlich eine tolle und überaus atmosphärische Neuinterpretation des klassischen Whodunnit-Krimis im Stile Agatha Christies gelungen, die sich kein Genrefan entgehen lassen sollte.

Knives Out – Mord ist Familiensache (LEONINE) – VÖ: 08. Mai. 20