Knight Rider: Neuer Film beschlossene Sache, „Saw“-Produzent an Bord – Die aus Entertainment-Sicht seligen 80er Jahre waren alles andere als arm an tollen Serien. Favoriten auszuwählen fällt da schwer – eines der bekanntesten Formate dürfte aber wohl „Knight Rider“ gewesen sein. Michael Knight und sein Wunderauto K.I.T.T. sind unvergessen. Das sieht auch Hollywood so: Ein neuer Film ist daher in der Mache.

Die Abenteuer des Cops, der durch Chirurgie quasi unerkannt von den Toten zurückkehrt und zusammen mit seinem automobilen Roboter für die Gerechtigkeit kämpft, begeisterten Millionen. Nun arbeitet ein Unternehmen namens Spyglass Media Group an einem neuen Film, der auf der klassischen Serie basieren soll. Dafür hat man sich namhafte Unterstützung geholt.

Wie „Deadline“ berichtet, hat sich Spyglass mit Atomic Monster und dem Gründer dieser Produktionsfirma, James Wan, zusammengetan. Den kennen Kinofans vor allem als Mastermind und Autor hinter der Horror-Ikone „Saw“, als Regisseur drehte er zuletzt den Blockbuster „Aquaman“ und unter anderem auch „Fast & Furious 7“. Der Mann kennt sich also mit Auto-Action aus.

Das Drehbuch zum neuen „Knight Rider“-Film wird TJ Fixman verfassen, der ursprünglich aus der Videospielbranche stammt und die Bücher für Titel wie „Resistance: Fall of Man“ oder die beliebte „Ratchet & Clank“-Reihe beisteuerte. Über den Plot zum neuen „Knight Rider“-Film ist jedoch noch nichts bekannt, da das Buch unter Verschluss gehalten wird.

„Deadline“ berichtet aber, der neue „Knight Rider“ solle „den Anti-Establishment-Tonfall des Originals beibehalten“.

Quelle: deadline.com