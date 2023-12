Klassiker und Kultfilme: Die besten Filme zu Weihnachten – Was könnte angenehmer sein, als sich nach einem üppigen Weihnachtsmahl entspannt auf dem Sofa niederzulassen und dabei entspan-nende Filme zu genießen? Genau an diesem Punkt möchten wir mit unserem neuen Spezial an-knüpfen. Denn es ist eine alljährliche Tradition, zu Weihnachten Filme anzuschauen, die ein beson-deres, festliches Gefühl vermitteln.

Jedes Jahr zu Weihnachten werden zahlreiche Filme ausgewählt, die besonders beliebt sind. Wir haben uns durch das gigantische Filmarchiv gewühlt und präsentieren euch nachfolgend unsere Auswahl der besten Weihnachtsfilme. Dabei ist für jeden Geschmack etwas dabei: Von besinnli-chen Filmen bis hin zu einem vielfältigen Mix aus Action, Drama, Feel-Good-Filmen und Komödien – von zeitlosen Klassikern bis zu Kultfilmen, für Jung und Alt.

Platz 22: Edward mit den Scherenhänden (1991) - Eine märchenhafte Geschichte über Edward, ei-nen künstlichen Menschen mit Scheren statt Händen, der die wahre Bedeutung von Menschlich-keit und Liebe in einer Vorstadtgemeinschaft entdeckt.

Platz 21: Das Wunder von New York (2013) - Der Film erzählt die Geschichte einer Familie, die durch die magische Kraft der Weihnachtszeit wieder zueinander findet und ihre Probleme gemeinsam überwindet.

Platz 20: Charlie und die Schokoladenfabrik (2005) - In dieser farbenfrohen Adaption des Roald Dahl-Klassikers geht es um den jungen Charlie, der eine seltene Eintrittskarte für eine magische Schokoladenfabrik gewinnt.

Platz 19: Die Glücksritter (1983) - Eine Komödie über zwei Männer aus unterschiedlichen sozialen Schichten, deren Leben sich durch eine Wette zweier reicher Männer auf skurrile Weise verkreuzt.

Platz 18: Das Wunder von Manhattan (1994) - Ein rührender Film über ein kleines Mädchen, das beginnt, an die Existenz des Weihnachtsmanns zu glauben, und einen Mann, der behauptet, der echte Santa Claus zu sein.

Platz 17: Disneys Eine Weihnachtsgeschichte (2009) - Eine animierte Version der klassischen Di-ckens-Geschichte mit Scrooge, der an Heiligabend durch die Geister der Weihnacht zu einem bes-seren Menschen wird.

Platz 16: Die Muppets Weihnachtsgeschichte (1992) - Die Muppets interpretieren auf ihre einzigar-tige Weise Charles Dickens' zeitlose Weihnachtsgeschichte, mit viel Humor und Herz.

Platz 15: Der Polarexpress (2004) - Ein Junge begibt sich auf eine magische Zugfahrt zum Nordpol, wo er die Bedeutung von Glauben und Freundschaft entdeckt.

Platz 14: Santa Clause - Eine schöne Bescherung (1994) - Ein geschiedener Vater verwandelt sich unerwartet in den Weihnachtsmann und erlebt dabei magische Abenteuer.

Platz 13: Buddy – Der Weihnachtself (2003) - Die Komödie erzählt von einem Menschen, der bei Elfen aufgewachsen ist und in die Menschenwelt reist, um seinen wahren Vater zu finden.

Platz 12: Kevin - Allein in New York (1992) - Kevin verbringt Weihnachten versehentlich allein in New York und muss sich erneut gegen zwei tollpatschige Einbrecher behaupten.

Platz 11: Nightmare Before Christmas (1993) - In diesem Stop-Motion-Animationsfilm versucht der Kürbiskönig Jack Skellington, Weihnachten in seine eigene, gruselige Welt zu bringen.