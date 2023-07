Da ist er endlich, der lange herbeigesehnte Auftakt des zweiteiligen Finales der „Mission: Impossible“-Reihe. In „Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil 1“ wird zum nunmehr siebten Mal die Hollywood-Ikone Tom Cruise als IMF-Agent Ethan Hunt mit seinem Team um die Welt geschickt. Das Ganze in einem elektrisierenden Action-Spektakel, das euch satte 164 Minuten in die Kinosessel pressen wird. Ob das reicht, damit den Action-Thron 2023 zu besteigen, verraten wir euch in unserer Review zu „Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil 1“.

Darum geht’s:

Die letzte Mission für Superagent Ethan Hunt und sein IMF-Team wird zugleich auch ihre Gefährlichste. Denn Hunt und Co. sollen eine furchterregende neuartige Waffe aufspüren, welche die gesamte Menschheit bedroht, bevor sie in die falschen Hände gerät. Während die Zukunft und das Schicksal der Welt auf dem Spiel stehen und die dunklen Mächte aus Ethans Vergangenheit ihn wieder einzuholen drohen, beginnt ein tödlicher Wettlauf um den gesamten Globus.

Das ist gut/Das ist schlecht:

Wenn der Abspann nach rund zweieinhalb Stunden über die Leinwand flackert, fragt man sich, was einen da gerade überrollt hat – im positiven Sinne. Was Regisseur Christopher McQuarrie hier abfeuert, was der gesamte Cast hier abliefert, ist nicht weniger als die Blaupause für einen modernen Actionfilm. Genau so muss Action aussehen, handgemacht mit dem Blick auf die Figuren, ohne dabei mit einem Meer aus CGI-Effekten von der Story abzulenken.

Dieses Spektakel vermittelt mit all seinen waghalsigen, absolut irren und beeindruckenden Stunts am laufenden Band einen Realismus, der einen mitten hinein in den Film zieht. Diese Bildgewalt ist schlicht unglaublich und fühlt sich trotz all der Moderne herrlich nach Old-School-Action an. Im Vergleich sehen da aktuelle Blockbuster wie „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ oder „Fast & Furious 10“ aus wie die Arbeiten bemitleidenswerter Lehrlinge.

Begnadet ist hierbei auch die Kameraarbeit, die ein hohes Tempo und Dynamik erzeugt, ohne aber den Fokus auf den Figuren und der Handlung zu verlieren. Gefallen haben auch all die herrlichen Kulissen sowie Schauplätze, die geschickt in die Handlung eingebaut wurden. Einmal mehr ist es Tom Cruise, der hier die Sterne vom Himmel spielt und mit seinen selbst durchgeführten Stunts beeindruckt.

In „Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil 1“ ist es aber nicht nur Cruise, der dem Film so viel an Magie verleiht. Auch die geballte Frauen-Power mit ihrer unübersehbaren Spielfreude sorgt dafür, dass dieser Streifen so in den Bann zieht. Da haben wir natürlich wieder Rebecca Ferguson, die ihrer Figur diesen herrlich mystischen Touch verleiht. Hinzu kommt aber auch Hayley Atwell oder auch Pom Klementieff, die in bester „Bad Ass“-Manier zuschlägt.

Wie bei der Action zeigt „Dead Reckoning Teil 1“, wie man weibliche wie männliche Figuren auf Augenhöhe bringt und die individuellen Handlungsstränge so stark in Szene setzt, dass alles human ineinander übergeht. Gefallen hat auch der wunderbar pointierte Humor, der dezent zum Einsatz kommt, aber immer mal wieder für einen Schmunzler sorgt. Regisseur Christopher McQuarrie hat es zudem geschafft, dieses zweiteilige Finale im ersten Akt so enden zu lassen, dass es sich nicht anfühlt wie ein halber Film.

Fazit

Eigentlich braucht man nicht allzu viele abschließende Worte für „Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil 1“. Wie im letzten Jahr mit „Top Gun: Maverick“ landet Tom Cruise auch mit diesem Streifen den Action-Hit des Jahres und steigt auf den Genrethron. Aber nicht alleine, denn hier haben alle Beteiligten ihre Aktien drin. Regie, Kameraarbeit und der gesamte Cast zeigen, wie echte Action geht, die jede Zuschauerin und jeden Zuschauer aus dem Kinosessel reißt. Hier bekommt man alles, was ein Action-Film benötigt. Angefangen von der modernen Story, über fesselnde Figuren bis hin zu waghalsigen Stunts, Spannung sowie Spektakel. Kurz: Es nicht nur der beste Teil der Reihe, sondern auch der beste Film des Jahres!