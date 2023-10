Kino-Flop: Regisseur wenig überrascht über Disney-Misserfolg – Der Disney-Konzern erlebte im Jahr 2023 eine rutschige Talfahrt. Und das nicht nur bezügliches seines Streaming-Dienstes Disney+, sondern auch mit Misserfolgen im Kino. Einzig der Marvel-Blockbuster „Guardians of the Galaxy Vol. 3“ konnte Erfolge verbuchen.

Dahinter gab es eine ganze Reihe von Kino-Flops mit „Arielle, die Meerjungfrau“, „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“, „Elemental“ und zuletzt „Geistervilla“. Bezüglich „Geistervilla“ meldete sich nun Regisseur Justin Simien zu Wort, für den der Misserfolg des Films nicht überraschend kommt.

Trotz Star-Aufgebot floppte Gruselkomödie

Dabei hatte Disney für „Geistervilla“ einen beeindruckenden Cast zusammengestellt, darunter Namen wie Owen Wilson, Danny DeVito, Jared Leto, Jamie Lee Curtis, Winona Ryder und Rosario Dawson. Trotz der Star-Power gelang es dem Film nicht, an den Kinokassen zu glänzen. Justin Simien äußerte sich in einem Interview mit „The Wrap“ und gab seine Gedanken zum Scheitern des Films preis.

Simien verriet, dass er den ungünstigen Veröffentlichungszeitpunkt als Hauptgrund für das Scheitern sah. Er merkte an, dass „Geistervilla“ im Schatten der Blockbuster praktisch unterging. So hatte der Disney-Streifen zum Zeitpunkt des Kinostarts massive Konkurrenz. In den USA und Deutschland kam „Geistervilla“ nämlich kurz nach den Veröffentlichungen von „Barbie“ und „Oppenheimer“ in die Kinos, die beide rekordverdächtige Zahlen erreichten.

„[…] ich sah 'Barbie' meilenweit entfernt kommen.“

Zudem war der Hollywood-Streik auch ein wichtiger Faktor, der die Stars davon abhielt, den Film zu bewerben. Demnach erklärte Simien, dass er von dem Misserfolg „nicht wirklich überrascht“ sei. Er fühlte, dass die Marketingkampagne von Disney den Kontext nicht ausreichend berücksichtigt habe, in dem „Geistervilla“ veröffentlicht wurde.

„Ich denke, der Veröffentlichungstermin war wirklich schwierig – ich sah 'Barbie' meilenweit entfernt kommen. Ich war von einigen Aspekten unserer Veröffentlichung enttäuscht, aber wirklich überrascht war ich nicht. Ich weiß nicht, ob unsere Kampagne unbedingt berücksichtigt oder anerkannt hat, dass wir im Wesentlichen im Schatten dessen standen, was eindeutig ein solches Kassenphänomen war.“, sagte Simien.

Hoffnung auf zweite Chance an Halloween bei Disney+

Nun hoffen alle Beteiligten auf eine zweite Chance für die Gruselkomödie „Geistervilla“ auf der Streaming-Plattform Disney+. Insbesondere da nun Halloween vor der Türe steht. Regisseur Justin Simien: „Ich habe diese Meinung sicherlich von vielen Leuten gehört, und ich kann nicht sagen, dass ich anderer Meinung bin.

Dies ist ein viel besserer Zeitpunkt, um einen Film wie diesen anzuschauen. Ich denke, jetzt, wo der Film herauskommt, ist jedermanns Kopf in der richtigen Stimmung. Es ist einfach Halloween. Es ist die Jahreszeit, in der man sich mit seiner Familie entspannen möchte.“

