Kino-Flop in Überlänge: 5-Stunden-Fassung wurde im Nachgang zum Kult – Das Science-Fiction-Kino hat ja in all den Dekaden so einige visionäre Werken hervorgebracht, die oft neue Maßstäbe setzen. Werke wie „Metropolis“ und „2001: Odyssee im Weltraum“ haben das Genre nachhaltig geprägt. Doch ein ganz besonderer Streifen in dieser Reihe ist „Bis ans Ende der Welt“. Ein Film, der zunächst als Kino-Flop galt, bevor er in seiner erweiterten Fassung zu einem Kultobjekt avancierte.

Dieses ambitionierte Projekt des deutschen Regisseurs Wim Wenders aus dem Jahr 1991 stellt einen Meilenstein in der Geschichte des Science-Fiction-Kinos dar. „Bis ans Ende der Welt“ ist ein Film, der sich durch seine einzigartige Handlung und ambitionierte Inszenierung auszeichnet. Die Geschichte folgt Claire Tourneur, gespielt von Solveig Dommartin, die auf den mysteriösen Sam Farber (William Hurt) trifft.

Als 20-stündiges Epos konzipiert

Farber ist auf einer weltweiten Reise, um mit einer speziellen Kamera die Erinnerungen seiner erblindeten Mutter festzuhalten. Diese Handlung verwebt sich mit weiteren experimentellen Elementen, wie dem Versuch, Träume sichtbar zu machen, und entführt die Zuschauer in eine Welt, die sowohl futuristisch als auch tiefgründig ist. Ursprünglich war „Bis ans Ende der Welt“ als 20-stündiges Epos konzipiert, was weit über die üblichen Längen eines Kinofilms hinausging.

Dieser immense Umfang führte zu Herausforderungen bei der Veröffentlichung, da vertragliche Vereinbarungen einen deutlich kürzeren Film vorsahen. Die anfänglichen Versionen, die in den Kinos liefen, waren stark gekürzt und konnten das visionäre Potenzial des Films nicht vollständig entfalten.

Von der Kürzung zum Kult: Die Wiederentdeckung eines Meisterwerks

Die Geschichte von „Bis ans Ende der Welt“ ist auch eine Geschichte der Wiederentdeckung und Neubewertung. Wenders fertigte eigenhändig einen Director's Cut an, der schließlich eine Laufzeit von fast fünf Stunden hatte. Diese längere Fassung ermöglichte es, die ursprüngliche Vision des Films in vollem Umfang zu erleben. Die Wiederveröffentlichung dieses Director's Cuts, der unter anderem Teil der renommierten Criterion Collection wurde, verhalf „Bis ans Ende der Welt“ zu einem neuen Status.

Der Film entwickelte sich von einem kommerziellen Misserfolg zu einem Kultfilm, der für seine ambitionierte Erzählweise und seine visionäre Ästhetik geschätzt wird. Wenders' Werk, das einst ein futuristisches Szenario darstellte, wird nun als historisches Dokument einer vergangenen Zukunftsvision betrachtet. Der Erfolg des Director's Cuts von „Bis ans Ende der Welt“ zeigt, wie ein Film, der ursprünglich als Flop galt, durch die Leidenschaft und das Engagement seines Schöpfers eine völlig neue Wertschätzung erfahren kann.

