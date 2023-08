Kino: Der erfolgreichste Horror-Film 2023 – Kino-Fans können sich in diesem Jahr nicht über zu wenige Blockbuster freuen. Darunter auch einige, die gigantische Erfolge feierten wie beispielsweise „Der Super Mario Bros. Film“, „Guardians of the Galaxy Vol. 3“, „John Wick: Kapitel 4“ oder den aktuellsten Box Office-Hit „Barbie“. Hinzu gesellt sich nun auch ein filmischer Beitrag aus dem Horror-Genre, der zum Kinokassen-Schlager mutierte.

So durcchschlagend, dass der Streifen zum offiziellen erfolgreichsten Horror-Film des Jahres 2023 emporstieg. Die Rede ist vom fünften und letzten Teil der „Insidious“-Reihe. Laut Angaben von „Box Office Mojo“ spielte „Insidious: The Red Door“ nämlich weltweit über 182 Millionen US-Dollar ein. Ein Riesenerfolg bei einem verhältnismäßig aberwitzigen Budget von 16 Millionen US-Dollar.

Erfolgreicher als „Scream VI“

Nach einem Bericht von „Collider“ ist „Insidious: The Red Door“ somit der erfolgreichste Horror-Film 2023 und das sogar vor „Scream VI“ (168 Millionen weltweit) und „M3gan“ (179 Millionen weltweit). Für den letzten großen Akt im „Insidious“-Kosmos hat sich Patrick Wilson selbst auf den Regiestuhl gesetzt, der einmal mehr auch eine der Hauptrollen in „Insidious: The Red Door“ übernommen hat.

„Insidious: The Red Door“ schließt direkt an die beiden ersten Teile von Horror-Papst James Wan an, also „Insidious“ sowie „Insidious: Chapter 2“. Plottechnisch lüftet „Insidious: The Red Door“ endlich die dunkelsten Geheimnisse der Familie Lambert, um so ihre Geschichte im finalen Film der Reihe gebührend abzuschließen. Für Papa Josh und seinen mittlerweile zum College-Teen herangewachsenen Sohn Dalton geht es nun also darum, ihre Dämonen ein- für allemal loszuwerden.

Rückkehr der Original-Stars

Um dies zu schaffen, müssen sie tiefer als jemals zuvor in „Das Ewigreich“ eindringen. Was dort auf sie lauert, wird sie allerdings an ihre Grenzen bringen, denn dort werden sie unweigerlich mit der dunklen Vergangenheit ihrer Familie konfrontiert. Obendrein lauern in diesem Albtraum hinter der roten Türe eine ganze Reihe neue, noch furchteinflößendere Schrecken.

Neben Regisseur und Hauptdarsteller Patrick Wilson kehrten auch die Original-Stars von damals, Ty Simpkins, Rose Byrne sowie Andrew Astor, zurück. Ebenso zum Cast gehören Sinclair Daniel und Hiam Abbass.

Quelle: moviepilot.de