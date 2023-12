Kino: Das sind die beliebtesten Filme des Jahres 2023 – Auch im Kinojahr 2023 hat die Filmindustrie einmal mehr bewiesen, dass sie ein unerschöpfliches Reservoir an Kreativität und Innovation besitzt. Dieses Jahr brachte eine große Auswahl an Kinofilmen, die das Publikum weltweit in ihren Bann zogen. Von mitreißenden Blockbustern bis hin zu einfühlsamen Independent-Filmen, das Kinojahr 2023 bot für jeden Geschmack etwas.

Etliche Filme haben nicht nur die Kritiker überzeugt, sondern auch an den Kinokassen für Furore gesorgt und die Herzen der Zuschauer weltweit erobert. Und in diesem Jahr zierten so einige krasse Blockbuster die große Leinwand von „Barbie“, „Der Super Mario Bros. Film“, „Oppenheimer“, „Elemental“, „Guardians of the Galaxy Vol. 2“ bis hin zu „John Wick: Kapitel 4“ oder „Fast & Furious 10“.

Nun hat die renommierte Internet Movie Database (IMDb) die Top zehn der beliebtesten Filme des Jahres 2023 ermittelt aufgrund von Millionen von User-Bewertungen. Und das sind die zehn besten Filme aus dem großen Kinojahr 2023 nach den IMDb-User-Bewertungen, inklusive einiger echter Überraschungen:

10. „The Flash“

09. „Killers of the Flower Moon“

08. „Spider-Man: Across the Spider-Verse“

07. „Five Nights at Freddy’s“

06. „Der Super Mario Bros. Film“

05. „John Wick: Kapitel 4“

04. „Arielle, die Meerjungfrau“

03. „Guardians of the Galaxy Vol. 3“

02. „Barbie“

01. „Oppenheimer“

Quelle: kino.de