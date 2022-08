Kino-Comeback: Neuer Trailer zu Avatar - Aufbruch nach Pandora – Es ist einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Gemeint ist natürlich James Camerons episches Abenteuer „Avatar - Aufbruch nach Pandora“ aus dem Jahre 2009. Nach geschlagenen 13 Jahren erscheint zur Freude aller Fans am 14. Dezember 2022 mit „Avatar: The Way Of Water“ endlich die Fortsetzung dieses legendären Abenteuers in den deutschen Kinos.

Um die Vorfreude zu versüßen, und die Wartezeit auf das Kino-Highlight des Jahres zu verkürzen, kann man vor „Avatar 2“ im Kino noch mal nach Pandora reisen. Denn „Avatar - Aufbruch nach Pandora“ kehrt auf die große Leinwand zurück. Das große Comeback gibt es schon ab dem 22. September 2022, wenn für zwei Wochen der erste Teil dieses Mal im atemberaubenden 4K High Dynamic Range noch mal neu erlebt werden darf.

Pandora in 4K High Dynamic Range neu erleben

Zur großen Wiederveröffentlichung gibt es nun auch einen passenden Re-Release Trailer. Das dürfte für alle Fans des Science-Fiction-Abenteuers ein echtes Spektakel werden. Denn „Avatar - Aufbruch nach Pandora“ ist als einer der bildgewaltigsten Streifen in der Filmgeschichte bekannt. Diesen ikonischen Film nun noch mal in 4K High Dynamic Range zu erleben, dürfte jeden Kinobesucher vom Hocker reißen.

Zumal sich auch die fesselnde Story um den querschnittsgelähmten Ex-Marine Jake Sully, der auf dem Planeten Pandora per Avatar als Verbindung mit den blauen Na'vi-Ureinwohnern fungieren soll, sehen lassen kann. Merkt euch also den 22. September 2022 vor, und freut euch auf mit der Wiederaufführung von „Avatar - Aufbruch nach Pandora“ auf ausufernde SciFi-Action und eine beeindruckende Welt, die über drei Stunden an die Kinoleinwand schweißt.