King of Queens mal anders: Kevin James auf „Veggie-Jagd“ – Das Szenario dürfte wohl jeder kennen: Man steht mit Kumpels am Grill, bekommt etwas Köstliches gereicht und erkundigt sich, was genau man da gerade für ein Fleisch isst. Folgt dann die Antwort „Gar keins. Ist vegetarisch.“, muss man die erstmal verdauen. Die Grundlage für einen unterhaltsamen Sketch, der gleichzeitig für einige ein Wiedersehen mit alten Bekannten aus Fernsehen und Kino sein dürfte.

Niemand Geringeres als der „King of Queens“ Kevin James hat nämlich schon vor längerer Zeit ohne großes mediales Echo einen YouTube-Kanal eröffnet, dessen Fangemeinde stetig anwächst. Kein Wunder: Dort liefert uns Kevin kleinere und größere Sketche sowie Kurzfilme, in denen er sein komödiantisches Talent abseits des Komödieneinheitsbreis aus Hollywood demonstriert. Dabei sind öfter auch alte Bekannte dabei:

So wie in diesem Fall Gary Valentine, „King of Queens“-Fans besser bekannt als „Cousin Danny“, der James’ Charakter Doug Heffernan zur Seite stand. Kevin „Doug“ James mutiert hier zum Veggie Hunter, der sich von Freunden erklären lässt, wo das ganze Grünzeug für seinen vegetarischen Hamburger herkommt, der ihn soeben schwer begeistert hat. Also geht es in Kevins Gedankenwelt, bei der er sich eine entsprechende Jagd vorstellt.

Wie die aussieht und welche Schlüsse Kevin aus der Nummer zieht, erlebt ihr am besten selbst. Viel Spaß mit diesen unterhaltsamen knapp anderthalb Minuten.