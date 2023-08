King of Queens: Ein deutlicher Fehler ist in jeder Folge zu sehen – Sitcom-Fans werden sich da recht einig sein, dass „King of Queens“ seit der Ausstrahlung zwischen 1998 und 2007 zu den besten Serien aller Zeiten gehört. Die Kult-Sitcom mit all ihrer Situationskomik, den amüsanten Geschichten und aberwitzigen Sprüchen hat Kultstatus inne.

Fans des legendären Trios um den unvergleichlichen Kevin James als Doug Heffernan, Leah Remini als Carrie Heffernan sowie Jerry Stiller als Arthur Spooner, werden die Sitcom sicherlich in- und auswendig kennen. Allerdings gibt es einen ganz offensichtlichen Fehler in „King of Queens“, den man in jeder Folge sehen kann, der den meisten bis heute jedoch nie aufgefallen ist. Hierbei handelt es sich um einen Fehler, den – einmal entdeckt – keiner mehr ignorieren kann.

Die Sache mit dem Haus

Genauer gesagt geht es um einen deutlichen Set-Fehler in der Kult-Serie bezüglich der Außenfront des Heffernan-Hauses. Denn diese passt nicht zur Innendarstellung des Wohnbereichs. Logisch, dass die Serie in einem Studio gedreht wurde, dennoch ist dies ein Detail, das, insofern man darauf achtet, störend ist. Oft wird kameratechnisch in einer sogenannten Schuss-Gegenschuss-Einstellung der Außen- und Innenbereich der Wohnung gezeigt – und zwar geradewegs hintereinander.

Wenn man das Haus von außen betrachtet, gibt es auf der einen Seite neben der Türe drei Fenster. Darüber hinaus schließt die Tür zur Hausseite ab. Daher gibt es dort keinen Platz für ein weiteres Fenster. Zudem führt in der Außendarstellung noch eine Treppe nach unten. Schaltet die Kamera auf die Innenansicht des Hauses, ist plötzlich nichts mehr so, wie es von außen war.

Eine amüsante Unachtsamkeit

So gibt es an beiden Seiten der Haustür Fenster und dort, wo vorher die Treppe war, befindet sich der Eingangsbereich. Der führt dabei anstatt zur Treppe zu einer abschließenden Mauer. Ohne Frage ist das kein Fauxpas, der die Kult-Sitcom an sich torpediert. Aber es ist eine sehr amüsante Unachtsamkeit der Produktion. Ein Fehler, der einmal wahrgenommen, nicht mehr ignoriert werden kann.

Witzig ist hierbei, dass sich dieser Fehler durch alle neun Staffeln von „King of Queens“ zieht und der nie behoben wurde. Macht euch ergo mal den Spaß und achtet darauf, wenn ihr das nächste Mal eine Folge „King of Queens“ schaut.

