King of Queens: Das hat Kevin James beim Dreh gehasst – Die Kult-Sitcom „King of Queens“ vollgepackt mit Situationskomik, amüsanten Geschichten und aberwitzigen Sprüchen zählt heute zu den Kultserien von damals. Lange nach der Originalausstrahlung der Folgen zwischen 1998 und 2007 feiern Fans die Sitcom heute keinen Deut weniger als früher.

Zu gut funktioniert das Trio mit dem unvergleichlichen Kevin James als Doug Heffernan, Leah Remini als Carrie Heffernan und Jerry Stiller als Arthur Spooner. Auch wenn Kevin James seither in etlichen Komödien wie der „Kindsköpfe“-Reihe erfolgreich war, so ist seine Rolle als Kurierfahrer Doug „King Of Queens“ Heffernan bis heute seine kultigste.

„Die Shorts wurden viel zu eng und schnitten in meine Hüften.“

Doch beim Dreh der Folgen hatte es Kevin James wohl nicht immer leicht, wie sich nun herausstellte. So soll vor allem sein Serien-Job als Kurierfahrer für IPS den Schauspieler oftmals vor Probleme gestellt und auch gefrustet haben. So verriet Kevin James, was er am meisten gehasst hat, was den Dreh für „King Of Queens“ betraf: Die grüne IPS-Uniform, die er immer wieder anziehen musste.

Die Uniform war schlicht zu eng, insbesondere in die engen Shorts musste er sich immerzu reinzwängen, was ihn zu schaffen machte. Dieses Problem begleitete James immerhin ganze neun Jahre lang. Als der Schauspieler überdies ein paar Kilo zunahm, zwickte die Uniform umso mehr. Kevin James verriet: „Die Shorts wurden viel zu eng und schnitten in meine Hüften.“

Wieso ihm keine maßgeschneiderte Ersatzuniform gegönnt wurde, bleibt bis heute ein Rätsel. James versuchte übrigens auch, die Produzenten von „King Of Queens“ zu überreden, dass er diese Uniform gar nicht mehr tragen müsse. Das ging sogar so weit, dass er vorschlug, ganze Szenen umzuschreiben. Am Ende stieß er damit auf taube Ohren.

Wenn ihr wieder Lust habt auf „King Of Queens“ und die Kult-Sitcom nicht zu Hause auf DVD oder Blu-ray habt, könnt ihr sie derzeit täglich im Free-TV beim RTL Nitro sehen. Darüber hinaus sind alle neun Staffeln auch bei den Streaming-Anbietern Amazon Prime Video, Paramount+ sowie RTL+ zu haben.

Quelle: filmstarts.de