Kim Kardashian und Sylvester Stallone: Verbrauch von über 800.000 Liter Wasser – Derzeit stehen zwei US-Stars im Fokus und sorgen für Schlagzeilen. Es geht um ihren immensen Wasserverbrauch von über 800.000 Liter auf ihren Luxus-Anwesen. Das Problem hierbei ist, dass der US-Bundesstaat Kalifornien seit Jahren unter Dürre leidet und die Behörden deshalb eine Obergrenze für den häuslichen Wasserverbrauch eingeführt haben.

Laut einem Bericht der „Los Angeles Times“ verstoßen aber die beiden Stars Kim Kardashian und Sylvester Stallone massiv gegen die Wassersparvorgaben. Dabei beruft sich die Zeitung auf Behördendokumente, aus denen hervorgeht, dass auf Grundstücken von Kim Kardashian im Juni rund 878.000 Liter Wasser mehr verbraucht wurden, als eigentlich zulässig wären. Was Hollywood-Ikone Sylvester Stallone betrifft, so schaut es auf dessen Anwesen nicht besser aus.

Mehr als 2000 Bewohner überschreiten zulässige Wassermengen

Laut der „Los Angeles Times“ wurden dort im Juni umgerechnet über 870.000 Liter Wasser mehr als erlaubt verbraucht. Natürlich brauchen gerade die teils gigantischen Anwesen der Prominenten im Großraum Los Angeles weit mehr Wasser als Ottonormalverbraucher, die eben keine großen Gärten und Rasenflächen besitzen.

Dennoch müssen sich auch die Stars an die Vorgaben halten, was bei Verstößen mit Geldstrafen von hunderten Dollar geahndet wird. Wobei derlei Beträge gerade für die Multimillionäre nicht der Rede wert sind. Laut dem Bericht sollen mehr als 2.000 Bewohner in den Gemeinden Calabasas and Hidden Hills Kaliforniens die zulässigen Wassermengen überschreiten.

500 Bäume auf Stallones Anwesen

Während sich Kim Kardashian bis dato nicht zu den Verstößen geäußert hat, antwortete hingegen Stallones Anwalt auf die Vorwürfe. Er erklärte gegenüber der „Los Angeles Times“, dass die Zeitung die Situation falsch darstellen würde. Demnach würden auf dem Anwesen Stallones rund 500 Bäume stehen, die bewässert werden müssen. Darüber hinaus habe Stallone sogar eine riesige Rasenfläche austrocknen lassen, nur um Wasser zu sparen.

