Killroy Was Here: Trailer zu Kevin Smiths neuem Horror-Film ist da – Wenn Kevin Smith („Dogma“, „Jay & Silent Bob“) Horrorfilme dreht, dann kommt meist ziemlich abgefahrenes Zeug wie etwa der Walross-Streifen „Tusk“ dabei heraus. Mit seiner Gruselanthologie „Killroy Was Here“ ist nun der nächste Film aus der Smith-Schmiede abgedreht. Einen Trailer gibt es dazu sogar auch schon.

Anlässlich der in diesem Jahr als Video-Konferenz stattfindenden San Diego Comic-Con plauderte Smith über „Killroy Was Here“ aus dem Nähkästchen und brachte kurzerhand auch einen Trailer mit. Konkret handelt es sich um eine Horrorkomödie, deren einzelne Episoden von den immer gleichen Graffiti des titelgebenden Namens inspiriert wurden.

Dieses berühmte Graffito hat tatsächlich existiert – während des Zweiten Weltkriegs wurde es vor allem von amerikanischen Soldaten hinterlassen, tauchte danach immer wieder in der sich entwickelnden Pop-Kultur auf. Nun hat sich Kevin Smith seiner angenommen und dem Schriftzug „Kilroy was here“ gleich ein zweites „l“ mit unmissverständlicher Botschaft verpasst.

So wird uns etwa die Geschichte eines Schulhausmeisters erzählt, gespielt von Jason Mewes, der bei „Jay & Silent Bob“ den Kiffer Jay gibt. Als Schulwart stößt er auf schreckenerregende Geheimnise. Dann gibt es noch die Geschichte eines Wrestlers (Chris Jericho), der professionelle Ringkämpfe gegen Alligatoren veranstaltet – sich am Gegner seiner Episode aber übernommen hat.

Seht euch einfach selbst den Trailer zu „Killroy Was Here“ an, um einen besseren Eindruck davon zu bekommen, was passiert, wenn man Kevin Smith bei Horrorstreifen freie Hand lässt. Etwa auch in einer Episode, in der die Predigten eines Priesters gerne mal dadurch unterbrochen werden, dass besoffene Kinder herum wanken.

Noch ist nicht bekannt, auf welchem Wege uns „Killroy Was Here“ letztlich erreichen wird – geschweige denn, zu welchem Termin. MANN.TV hält euch auf dem Laufenden.

Quelle: filmstarts.de