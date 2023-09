Killers of the Flower Moon

Killers of the Flower Moon: Neuer Trailer zum Kino-Epos – Der neue Trailer zum Film „Killers of the Flower Moon“ wurde veröffentlicht und es zeigt sich wieder: Wenn Leonardo DiCaprio und Regisseur Martin Scorsese gemeinsam an einem Projekt arbeiten, erregt das Aufmerksamkeit. Die beiden haben bereits in mehreren bedeutenden Filmen wie „The Wolf of Wall Street“ und „Aviator“ zusammengearbeitet.

In „Killers of the Flower Moon“ spielt DiCaprio wieder eine zentrale Rolle unter der Regie von Scorsese.Das kommende Kino-Epos dreht sich um die Osage Nation zu Beginn des 20. Jahrhunderts, einem Zeitraum, in dem das Erdöl dem indigenen Volk einen beispiellosen Wohlstand bescherte. Allerdings folgte diesem Reichtum auch eine düstere Welle von Morden und Betrug durch weiße Eindringlinge.

Mischung aus Western und Kriminaldrama

DiCaprio verkörpert Ernest Burkhart, der mit einer Einheimischen verheiratet ist und in einem moralischen Dilemma gefangen ist. „Killers of the Flower Moon“ ist eine Mischung aus Western und Kriminaldrama und die Erwartungen sind hoch, nicht nur wegen des beeindruckenden Casts, der auch Schauspieler wie Robert De Niro und Brendan Fraser umfasst.

Der Film ist angesiedelt in einer Epoche, die eine breite Palette an dramatischen Möglichkeiten bietet und sich mit einem ernsten und historisch relevanten Thema auseinandersetzt. Die Laufzeit des Films beträgt stolze 203 Minuten, was die epische Dimension des Projekts unterstreicht. Ab dem 19. Oktober 2023 könnt ihr „Killers of the Flower Moon“ in den deutschen Kinos sehen, bevor er später zum Streaming-Dienst AppleTV+ kommt.